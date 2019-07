Risques naturels : le Sénat consulte les élus ultramarins

Édition du 19 juillet 2019

Tremblements de terre, phénomènes climatiques, sargasses... La Délégation sénatoriale aux outre-mer organise jusqu'à la mi-septembre une consultation en ligne de tous les élus locaux ultramarins pour nourrir son rapport sur les risques naturels majeurs.Cette consultation « vient en complément des auditions et déplacements que nous réalisons à Paris et dans les territoires », indique Michel Magras, président de la délégation (Les Républicains - Saint-Barthélemy), jeudi dans un communiqué.Elle a pour objet de recueillir « les expériences et les attentes » des élus locaux d’outre-mer en matière de risques naturels. « Les élus locaux sont souvent les premiers acteurs de la prévention des risques et les mieux à même de penser la résilience de leurs territoires : nous souhaitons écouter leurs préoccupations et valoriser les bonnes pratiques déjà mises en œuvre », explique Guillaume Arnell, rapporteur coordonnateur de l’étude (RDSE à majorité radicale - Saint-Martin).Le questionnaire est disponible sur la plateforme de consultation des élus locaux mise en place par le Sénat (https://participation.senat.fr/project/risques-naturels-majeurs-outre-mer/questionnaire/questionnaire ). (AFP)