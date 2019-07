Site internet des collectivités : derniers jours pour participer à une étude de Cap’Com

Édition du 18 juillet 2019

Ludovic Galtier

En juin, Cap’Com, réseau de la communication publique et territoriale, a lancé une enquête, en partenariat avec l’institut d’études Cohda, dans le but de « comprendre les stratégies » des communicants publics chargés de la gestion d'un site internet d'une collectivité territoriale (parmi d'autres). Les personnes intéressées ont jusqu'au 20 juillet dernier délai pour y participer.Pour les communicants publics, il s’agit de répondre, en une quinzaine de minutes environ, à un questionnaire portant sur son métier et son environnement. Après avoir décliné son identité et précisé sa fonction ainsi que l’organisme public pour lequel il travaille (commune, communauté de communes, communautés d’agglomération, métropole, département, région, service de l’État…), le répondant est invité à expliciter comment fonctionne le service dans lequel il est intégré. Pour chaque prestation – chefferie de projet ; webdesign ; développement, intégration ; SEO, référencement ; webmastering ; analyse statistique - il s’agit d’indiquer si celles-ci sont internalisées, externalisées ou en régie. Il est également demandé aux répondants de décrire le site internet dont ils sont les gestionnaires (objectifs, contenus, cibles, fréquentation du site…).D’autres questions sont relatives à l’organisation du travail (quel service gère la création de nouvelle version, la maintenance, l’éditorial ? Combien d’agents sont mobilisés ? Quelles relations avec les entreprises prestataires ?) et au budget du site internet. Les technologies, fonctionnalités et services qu’il propose aux usagers sont encore autant d’éléments à détailler. Pour les plus avancés, des questions ont trait à l’expertise et aux perspectives : « Avez-vous des projets planifiés, en cours ou réalisés en matière de chatbots ? » ; « Avez-vous mis en œuvre une démarche visant à associer les usagers lors de la création de l'un de vos sites web (ateliers participatifs, test utilisateurs…) ? » ; « Les réseaux sociaux sont-ils une source de trafic pour votre site internet ? »…Rappelons que d’après une étude, réalisée en 2018 par l’Observatoire socialmedia des territoires, 99 % des villes moyennes (20 000 à 100 000 habitants) sont équipées d'un site internet, contre 41 % seulement des petites villes (1 à 20 000 habitants) (lire Maire info du 20 mai).Les résultats de cette nouvelle enquête seront dévoilés et analysés par Pierre Bergmiller, responsable de la communication numérique de la ville et eurométropole de Strasbourg (Bas-Rhin), Marc Cervennansky, responsable du centre web et réseaux sociaux de Bordeaux Métropole (Gironde), et Aurore Gallarino, responsable du pôle communication digitale du Centre des Monuments nationaux de France, lors des Rencontres nationales de la communication numérique, les 26 et 27 septembre à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), et les 4 et 5 décembre lors du 31e Forum Cap’Com à Bordeaux (Gironde).