Cybermalveillance : un kit de sensibilisation pour prévenir les risques numériques

Édition du 10 juillet 2019

Ludovic Galtier

Le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance a publié, le mois dernier, un kit de sensibilisation aux risques numériques. Destiné aux particuliers, aux entreprises mais aussi aux collectivités, ce document pédagogique livre les bonnes pratiques à adopter lorsque vous êtes connecté. Dans cette « boîte à outils », neuf thématiques sont abordées sous différents supports (fiches pratiques, vidéos, mémos, bande dessinée, poster, quiz, autocollants…).La première d’entre elles est la création et la gestion des mots de passe qui sécurisent aujourd’hui l’accès à tous les services du quotidien (messageries, réseaux sociaux, banques, administrations, commerce en ligne…). Outre les conseils connus - utilisation d’un mot de passe différent pour chaque service ou suffisamment long et complexe - il est expliqué dans le kit de quelle façon utiliser le gestionnaire de mot de passe Keepass . Certifié par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), ce petit logiciel « permet de stocker en sécurité vos mots de passe pour les utiliser dans vos applications. Il dispose aussi d’une fonction permettant de générer des mots de passe complexes aléatoires ».De la même façon, le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance livre des conseils faciles à appliquer pour sécuriser les comptes sur les réseaux sociaux, les téléphones portables et réaliser des sauvegardes ou des mises à jour. Il décrit, enfin, largement les techniques frauduleuses - hameçonnage, « rançongiciels », arnaque au faux support technique - utilisées par les cybercriminels pour « inciter l’internaute à communiquer des données personnelles ».Ce kit est le fruit d’une collaboration menée depuis plusieurs mois entre institutions publiques, organismes privés et associations membres du groupement d’intérêt public Acyma, le dispositif gouvernemental de lutte contre la cybermalveillance, avec la contribution d’utilisateurs pour déterminer les sujets et types de contenus à développer.