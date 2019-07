Véhicules électriques : le gouvernement annonce des aides aux collectivités pour le déploiement des bornes de recharge

Édition du 5 juillet 2019

A.W.

François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Élisabeth Borne, ministre chargé des Transports, ont lancé, hier, deux nouvelles mesures d’aide aux collectivités territoriales et aux copropriétés afin de déployer les bornes de recharge pour les véhicules électriques.Le premier dispositif concerne les collectivités territoriales qui s'engageront « à installer un point de charge à moins de 500 mètres du lieu de résidence ou de travail de tous les propriétaires et utilisateurs de véhicules électriques qui en font la demande ». Celles-ci bénéficieront d'une aide de 2 160 euros par borne à laquelle « pourra venir s’ajouter la prise en charge des coûts de raccordement au réseau électrique – un poste de dépense important – à hauteur de 75 %, telle que prévue dans le projet de loi d'orientation des mobilités », indiquent les deux ministres dans un communiqué publié hier.Le second dispositif d’aide cible les copropriétés. Ainsi, « les 3 000 premières copropriétés qui se lanceront dans la démarche de s'équiper » de bornes de recharge pourront les acquérir « à moitié prix ». Celles-ci bénéficieront « d’une aide de 50 % couvrant l’acquisition des équipements, de l’infrastructure pour l’ensemble de la copropriété, les travaux d’installation (y compris ceux de pré-équipement) », à condition, toutefois, pour la copropriété, de s'adresser à « un installateur dont les offres sont labellisées par le programme Advenir ». Cet investissement estimé à 15 millions d’euros par le gouvernement, doit permettre de « multiplier par deux » le nombre de copropriétés équipées de ces bornes.Ces deux mesures doivent permettre de « simplifier l’utilisation de véhicules électriques, et donc d’inciter toujours plus de Français à en acquérir », alors que « 90 % des recharges interviennent aujourd’hui au domicile » et que le nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables est estimé actuellement à plus de 227 000 véhicules pour 26 000 points de charge, selon les chiffres du gouvernement. Ces mesures visent ainsi, selon ce dernier, à concourir à la mise en œuvre de l’objectif, fixé par le projet de loi d’orientation des mobilités, de « multiplier par cinq le nombre de points de recharge installés sur le territoire d’ici 2022 » mais aussi à « atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050 ».