L’Anru lance son réseau d’entreprises pour favoriser l’innovation dans les quartiers

Édition du 12 juin 2019

À l’occasion de ses troisièmes Rencontres de l’innovation dans le renouvellement urbain, qui se sont tenues la semaine dernière, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) a lancé officiellement le réseau « Anru + Les Innovateurs ». Ce nouveau réseau rassemble des start-up, des PME et des structures de l’économie sociale et solidaire qui « s’engagent à venir déployer leurs solutions d’innovation dans les quartiers sur lesquels l’Anru intervient ».Dans un communiqué, l’Agence indique que « 150 structures ont déjà été identifiées pour rejoindre ce réseau qui a pour objectif de référencer leurs solutions et faciliter la mise en relation avec les collectivités porteuses d’un projet de renouvellement urbain ».Une démarche soutenue par le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, qui a estimé qu’« en organisant la rencontre entre des innovateurs et des collectivités, l’Anru […] facilite la rencontre entre toutes les dynamiques qui veulent s’impliquer sur ces territoires ».Les différents ateliers et conférences organisés, lors de ces Rencontres, ont permis de « donner des clés très concrètes aux collectivités pour intégrer dès aujourd’hui une démarche innovante dans leurs projets », selon Olivier Klein, président de l’Agence, qui a souligné que « quand on introduit de l’agriculture urbaine, quand on construit de façon plus écologique, quand on mutualise mieux des moyens de transport… on améliore très concrètement les conditions de vie des habitants des quartiers. On rend également ces territoires plus attractifs grâce à des services qui n’existent pas encore ailleurs ».À noter qu’un appel à candidatures permanent est également ouvert sur le site dédié pour toutes les structures d’innovation qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche.