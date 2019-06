Édition du 5 juin 2019

La France disposera d’assez d’électricité cet été, même en cas de fortes chaleurs, selon RTE

La France devrait disposer de suffisamment d’électricité cet été, même en cas de canicule, grâce à une bonne disponibilité du nucléaire et à l’essor des énergies renouvelables, a estimé mercredi le gestionnaire du réseau à haute tension RTE.

« Au regard des prévisions de disponibilité des moyens de production (75 000 MW) et de pointes de consommation (55 000 MW), RTE estime que la France devrait être largement exportatrice d’électricité », a expliqué RTE dans un communiqué.

À conditions normales de températures, la capacité de production devrait rester supérieure à la consommation d’environ 13 000 mégawatts (MW). Même en situation caniculaire, la marge resterait d’environ 7 000 MW, selon l’étude du gestionnaire du réseau.

La demande de courant devrait être similaire à celle de l’année précédente, avec une pointe de 55 000 MW.

En cas d’épisode de canicule, caractérisé par des températures élevées pendant plusieurs jours consécutifs, le pic de consommation pourrait dépasser 60 000 MW. L’an dernier, il a atteint au maximum 57 000 MW lors du 22 juin, une journée qui présentait des températures supérieures de 3 ° C aux normales de saison.

Une augmentation d’un degré entraîne en effet une hausse de 500 MW en moyenne à la pointe de la consommation journalière, tirée par l’utilisation des ventilateurs et des climatiseurs, « soit l’équivalent de la consommation de l’agglomération de Bordeaux ».

Contrairement à l’hiver, la période estivale se caractérise cependant par une consommation basse d’électricité, liée à une diminution de l’activité économique.

« Les creux de consommation les plus bas sont ainsi attendus autour de la semaine du 15 août, avec une consommation électrique pouvant descendre jusqu’à 30 000 MW », a détaillé RTE.

Les moyens de production seront supérieurs de près de 20 000 MW en moyenne à la consommation à la pointe.

Si la France peut exporter son excédent de production, RTE pourrait avoir à demander l’arrêt de certains moyens de production.

Les épisodes de surplus de production se sont multipliés ces dernières années, du fait notamment du développement des énergies renouvelables.

Le taux de couverture de la consommation par les énergies renouvelables pourrait régulièrement dépasser les 25 % à 13 h cet été et même battre des records, précise RTE. (AFP)