Trophées « Fier[e] de ma commune » : inscriptions jusqu’au 10 juin

Édition du 28 mai 2019

En partenariat avec l’AMF et France info, la Gazette des communes organise un concours visant à récompenser les initiatives des communes et des EPCI « qui améliorent le quotidien des habitants ». La clôture des inscriptions aura lieu le 10 juin, pour une remise des trophées le 1er juillet.Ce concours baptisé « Fier[e] de ma commune », s’adresse aussi bien aux élus qu’aux agents et aux citoyens. Il leur suffit de se rendre sur le site dédié (lien ci-dessous), de s’inscrire et de décrire en quelques lignes l’action qu’ils souhaitent valoriser.Les projets peuvent s’inscrire dans huit catégories : solidarités, aménagement et cadre de vie, famille et jeunesse, mobilités, numérique, nature et environnement, participation citoyenne et « autres » (développement économique, culture, patrimoine, sport…) . Les organisateurs donnent quelques exemples d’actions à valoriser : « Votre commune implique ses habitants dans la vie de la cité et les consulte régulièrement ? Dites-nous comment. Votre commune est engagée à soutenir la biodiversité, la qualité de l’eau et de l’air, à faciliter la transition énergétique ou l’économie circulaire ? Faites-nous part des actions concrètes qu’elle mène. »Le jury sélectionnera un certain nombre de ces actions et remettra les trophées, pour chaque catégorie, lors d’une soirée organisée le 1er juillet à Paris, dans le prestigieux Studio 104 de la Maison de la radio. La soirée de remise des trophées, ouverte par François Baroin, le président de l’AMF, sera présidée par Érik Orsenna.