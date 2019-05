Recensement de 2020 : un décret met à jour la répartition des communes

Édition du 27 mai 2019

A.W.

Dans un décret paru hier au Journal officiel, le gouvernement a corrigé la répartition des communes dans le cadre du recensement de la population qui se tiendra l’an prochain, en modifiant les groupes de rotation déterminant la date de collecte des enquêtes.Définis par le décret du 23 juin 2003, ces groupes de communes sont au nombre de six - « nommés respectivement S, A, B, C, D, E » - et répartissent les communes des départements de la métropole et d'outre-mer ainsi que de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le groupe S est ainsi constitué des communes dont la population est supérieure ou égale à 10 000 habitants, et pour qui le recensement doit être réalisé selon « un rythme annuel », tandis que les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants composent les groupes A, B, C, D, E ; pour lesquelles un recensement doit être réalisé selon « un rythme quinquennal ».« Afin de tenir compte des changements liés à la création ou la suppression de communes ou aux changements de leur population », l'annexe au décret du 23 juin 2003 est mise à jour tous les ans.Alors que le prochain recensement concernera « les groupes S et B » et commencera le 16 janvier 2020, ce décret prend donc en compte la situation des communes au 1er janvier 2019, notamment des communes nouvelles créées en 2018. Il rappelle que, parmi ces dernières, celles qui sont classées dans le groupe S devront nécessairement réaliser leur enquête l’an prochain. Cela concerne Valserhône (01033), Lamballe-Armor (22093), Chateau-Gontier-sur-Mayenne (53062), Héricourt (70285), Le Chesnay-Rocquencourt (78158), Saint-Germain-en-Laye (78551), Les Sables-d'Olonne (85194) et Evry-Courcouronnes (91228), mais aussi Ancenis-Saint-Géréon (44003), Belleville-en-Beaujolais (69019), Thouars (79329) et Montaigu-Vendée (85146).De plus, indique le décret, dix communes intègrent le groupe S et réaliseront leur première enquête, relatif au recensement, à compter de 2020 : Biganos (33051), Le Haillan (33200), Juvignac (34123), La Chapelle-Saint-Mesmin (45075), Jeumont (59324), Wambrechies (59636), Montévrain (77307), Saint-Pierre-du-Perray (91573), Villebon-sur-Yvette (91661) et Ormesson-sur-Marne (94055).Par ailleurs, le décret met à jour le nom d’une dizaine de communes, sans les changer de groupe de rotation.Pour rappel, le recensement - organisé et contrôlé par l’Insee - vise à dénombrer la population française, décrire les caractéristiques démographiques et sociales de la population, mais aussi détailler et lister les caractéristiques des logements.