Un guide pratique pour aider les territoires à lutter contre la précarité énergétique

Édition du 16 mai 2019

A.W.

L’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) a publié, lundi, un guide pratique afin de lutter contre ce type de précarité. Destiné à apporter un appui à tous les acteurs souhaitant orienter au mieux leurs actions dans ce domaine sur leurs territoires, il se compose en deux parties : les « bonnes pratiques » et « étapes clefs » afin de mettre en œuvre des projets de lutte contre la précarité énergétique et douze fiches synthétiques d’« actions exemplaires ».« Qu’est-ce qu’un projet de précarité énergétique ? », « quelles sont les grandes étapes à mettre en œuvre ? », « quelles sont les bonnes pratiques existantes ? », « quels sont les points de vigilance à avoir à l’esprit ? »… Afin de répondre à ces questions, l’ONPE détaille six étapes clefs à la conception de projets de lutte contre la précarité énergétique : réaliser un état des lieux de l’existant, définir le positionnement stratégique, concevoir un modèle économique approprié, mettre en œuvre des dispositifs de gouvernance adaptés, favoriser l’appropriation du projet par ses bénéficiaires et ses participants, définir les indicateurs et critères de réussite et prévoir des dispositifs d’évaluation de l’efficacité.Alors que le dernier baromètre de l’observatoire constatait que 6,7 millions de Français dépensent plus de 8 % de leurs revenus dans l’énergie, que 15 % ont souffert du froid dans leur domicile au cours de l’hiver et que 30 % des ménages (et 43 % des 18-34 ans) ont restreint le chauffage pour réduire leur facture, ce guide propose différentes actions : que ce soit de la sensibilisation, du repérage sur le terrain aux conseils ou aux mesures d’accompagnement.Conçu à partir des retours terrain et des enseignements tirés de 12 dispositifs « à fort potentiel », ce guide s’articule ainsi autour de retours d’expérience avec la mise en avant de projets réalisés notamment par plusieurs collectivités : les villes de Montreuil et Lille, les conseils départementaux de la Gironde et du Finistère ou encore le CCAS de Grenoble…Grâce aux informations recueillies, 12 « fiches-actions » sont présentées comprenant une présentation succincte du dispositif (historique, objectifs, prestations, etc.), une description de son fonctionnement (modèle économique, partenaires, chiffres clés) et une analyse critique synthétique (retour d’expérience, points forts, difficultés rencontrées).