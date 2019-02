Couverture mobile : le gouvernement et les télécoms musclent leur communication

Édition du 25 février 2019

Ludovic Galtier

Le 7 décembre dernier, à l’occasion de l’évaluation trimestrielle du New Deal Mobile, Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, le déplorait : la couverture numérique « est en train de s’améliorer » mais « les citoyens ne le perçoivent pas encore ». Pour répondre à l’impatience et à la lassitude - relayées par les maires - de ceux qui sont encore aujourd’hui dans l’incapacité de téléphoner ou de se connecter à Internet avec leur mobile, le gouvernement et la Fédération française des télécommunications (FFT) musclent leur jeu.Dans une instruction rendue publique le 21 février, les ministères qui suivent le déploiement sur le terrain du New Deal Mobile - Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Numérique - demandent aux préfets de département et de région de « mettre en valeur les travaux qui améliorent concrètement la couverture mobile partout en métropole » et de communiquer « largement » sur les inaugurations de pylônes. « Vous veillerez à organiser, lors de la mise en service de nouveaux pylônes de téléphonie mobile sur votre territoire ou à l’occasion de la modernisation du réseau existant, un évènement de communication rassemblant le plus largement les élus locaux, la population et la presse locale », écrivent les ministres, qui rappellent que « plus de 3 000 sites de téléphonie mobile ont été équipés en 4G depuis janvier 2018, tandis que les premiers pylônes construits dans le cadre du dispositif de couverture ciblée seront mis en service en 2019 » (lire Maire info du 7 décembre 2018).La procédure à suivre est la suivante : au début de chaque mois, l’Agence du Numérique, agence de l’État rattachée à Bercy, fournit aux préfets la liste des sites inaugurés sur leur territoire. Charge à eux ensuite de se « rapprocher de la FFT » pour l’organisation de l’événement. Pour faciliter leur travail, le gouvernement met à leur disposition « un kit de communication, comprenant un modèle type d’invitation et de communiqué de presse, un guide sur l’aménagement numérique, une plaquette de présentation de la politique d’aménagement et d’inclusion numérique, une vidéo sur l’aménagement numérique des territoires ainsi qu’une foire aux questions ». Un « compte rendu de l’événement et des retombées presses », rédigé par le préfet, sera transmis après coup à la Mission France Mobile.Précisons qu’au cas où l’organisation d’un « événement » ne serait « pas possible », les préfets se devront de « relayer auprès de la presse locale les informations relatives à la mise en service des nouvelles installations. »Le New Deal Mobile, conclu entre l’État, les opérateurs, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) en janvier 2018, porte notamment l’ambition d’améliorer la couverture des axes de transport et de généraliser la 4G d’ici la fin de l’année 2020 (10 000 communes sont concernées). « Par exception, s’agissant spécifiquement des sites du programme « Zones blanches centres-bourgs », ceux-ci devront être équipés en 4G, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à 75 % d’ici fin 2020 et 100 % d’ici fin 2022 », précise l’accord.En parallèle, un dispositif de couverture ciblée, dans lequel sont impliquées - au sein d'équipes projet - les collectivités locales, prévoit la couverture de 5 000 nouvelles zones par opérateur (certaines étant mutualisées). « Une première liste de 485 sites, établie à partir des anciens programmes de couverture mobile, a été publiée au Journal officiel en juillet 2018. Une deuxième liste de 115 sites a suivi fin décembre, une autre sera publiée en février », détaillait, dans une interview à Maire info, Zacharia Alahyane, directeur de la mission France Mobile (lire Maire info du 14 janvier).