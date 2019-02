Assises de l’eau : des associations d'élus demandent la mise en place d’une « instance d’échanges spécifique »

Édition du 22 février 2019

Dans une lettre adressée à François de Rugy, ministre de la Transition écologique, et Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès de celui-ci, sept associations d’élus demandent au gouvernement de revoir sa copie à la suite du comité de pilotage de la deuxième séquence des Assises de l’eau qui s’est tenu le 12 février dernier.Ces associations disent, dans leur missive datée du 19 février, avoir « découvert une organisation d’ores et déjà établie, une mise en place qui s’est […] appuyée sur des groupes de travail sectoriels dont les enjeux et objectifs n’ont pas été travaillés avec les partenaires, ni-même avec les présidents respectivement nommés ». Une organisation incompatible donc avec une nécessaire « approche globale intégratrice », selon elles.De plus, elles regrettent que les questions de gouvernance et de financement des politiques de l’eau « ne semblent pas occuper une place centrale dans les travaux alors même qu’elles sont fondamentales », rappelant que « les impacts des changements climatiques sont d’ores et déjà concrets et visibles, les conflits d’usage et les déséquilibres territoriaux vont croissants ». Et bien que les territoires soient « déjà mobilisés », les associations rappellent que « les questions les plus essentielles restent à traiter : les solidarités entre territoires, le partage des usages, les interdépendances et les moyens, notamment financiers, à y consacrer ».Ainsi, ces associations ont réitéré la demande qu’elles avaient faite au gouvernement au moment du lancement des Assises (phase 2), en novembre, que soit mise en place une « instance d’échanges spécifique » réunissant l’État et les associations nationales de collectivités. « Cette instance, précisent-elles, pourra travailler d’une part sur l’organisation nationale et territoriale des Assises, et d’autre part sur les questions structurantes de gouvernance et de financement. Sur ce point, nos travaux pourront utilement alimenter ceux menés par Jean Launay dans le cadre du Comité national de l’eau ».La non-prise en compte de ces demandes « rendrait difficile la poursuite des travaux et remettrait en cause la pertinence de leurs conclusions obtenues ainsi », concluent les sept associations.Pour rappel, le deuxième volet de ces Assises de l’eau - qui se tient jusqu’au printemps – doit permettre l'avancée sur l'important sujet et thème de cette deuxième séquence : « Changement climatique et ressource en eau : comment les territoires, les écosystèmes et l’ensemble des acteurs vont-ils s’y adapter ? » ; avec, en trame de fond, l’épineuse question du partage de la ressource et des conflits d’usage.(1) L’AMF, l’ADF, Régions de France, l’AdCF, la FNCCR, l’Aneb et l’AFEPTB.