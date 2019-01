Villes Internet organise son premier congrès des élus au numérique les 29 et 30 janvier

Édition du 24 janvier 2019

En parallèle du salon AP Connect, l’association Villes Internet organise, mardi 29 et mercredi 30 janvier le premier congrès des élus au numérique à la Grande arche de Paris-La Défense (Hauts-de-Seine). Un événement auquel participeront, promet l’organisation, 700 élus et agents territoriaux. Plus de 50 maires interviendront pendant le congrès.Ce premier congrès, placé « sous le haut patronage » du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, sera officiellement inauguré le mardi 29 janvier à 9 heures, en présence du géographe Emmanuel Eveno et Anne Le Hénanff (adjointe au maire de Vannes), respectivement président et vice-présidente de l’association Villes Internet, et de Claudy Lebreton, vice-président de l’association Villes internet et président honoraire de l’Assemblée des départements de France (ADF).À 10 heures, les présidents d’associations d’élus – Caroline Cayeux pour Villes de France, Stéphane Beaudet pour l’Association des maires d’Île-de-France (Amif), Christophe Bouillon pour l’Association des petites villes de France (APVF), Vanik Berberian pour l’Association des maires ruraux de France (AMRF) et Xavier Pintat, président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) – disposeront d’une demi-heure pour répondre à la question : « Pourquoi un congrès des élus au numérique ? ». L’Assemblée générale de l’association Villes Internet débutera, quant à elle, à midi.À 14 heures, Jacques Lévy, géographe, spécialiste de géographie politique, professeur à l’école polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse) animera une conférence, suivie d’un débat, autour de la démocratie interactive. Puis Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, remettront aux lauréats le label national Territoires, villes et villages Internet. Il y a vingt ans, 40 premières communes étaient labellisées « Villes Internet », selon l’association. Depuis, 2100 villes ont présenté et partagé plus de 35 000 actions.Les élus termineront la journée, à 17 heures, par une rencontre autour de la « Ville intelligente partagée ».Le lendemain, mercredi 30 janvier, Claudy Lebreton et Anne Le Hénanff débattront sur « Le numérique : quelles compétences pour les villes ? » entre 10 h 30 et 12 h 30. Les maires et les élus au numérique – qui auront longuement débattu au cours de divers ateliers – présenteront leurs propositions au gouvernement à 15 heures. Le discours de clôture d’un des membres du gouvernement – dont le nom n'est pas encore connu – est annoncé pour 17 heures.