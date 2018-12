Réduction des effectifs, vieillissement des agents, progression des contractuels : la territoriale confirme sa mue

Édition du 7 décembre 2018

E.Q.

C’est le portrait d’une administration territoriale en mutation qui se dessine à la lecture du Rapport 2018 sur l’état de la fonction publique publié fin novembre par la DGAFP. Cette compilation de bilans, statistiques et estimations (qui concernent les trois versants de la fonction publique) montre, en effet, que la FPT est clairement impactée par les politiques budgétaires initiées ces dernières années par les gouvernements successifs. On y apprend notamment que pour la deuxième année consécutive l’emploi diminue dans les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs locaux (EPA). Après le renversement de tendance amorcé en 2015, où la décrue des effectifs avait atteint 0,3 %, la fonction publique territoriale a perdu 3 500 agents supplémentaires en 2016 (- 0,2 %). À noter que l’érosion des personnels paraît encore plus importante (-0,4 %) si l’on prend en compte la forte diminution des contrats aidés … Des contrats aidés qui restent, cependant, encore très présents dans la FPT puisqu’au quatrième trimestre 2017, ce sont 59 278 emplois de ce type qui y étaient recensés (-31,9 %), dont 52 932 dans le seul secteur communal (-32,6 %).Dans le détail, les effectifs territoriaux baissent de 1 % dans les communes, de 2,5 % dans les départements, mais ils augmentent de 5,4 % dans les régions et progressent également dans les EPA locaux (+1,9 %), en particulier dans les établissements intercommunaux (+ 4,1 %). Les auteurs du rapport soulignent que ces évolutions à la hausse constituent en quelque sorte un trompe-l’œil. Les nombreux regroupements et réorganisations – en particulier les fusions de régions intervenues en janvier 2016 – rendent peu pertinentes les comparaisons d’effectifs d’une année sur l’autre.Le document de la DGAFP établit, par ailleurs, le portrait-robot de l'agent territorial. Il montre d’abord que la proportion d’agents sous statut de fonctionnaire diminue légèrement en 2016 (-0,2 %) pour atteindre un effectif total de 1 469 265 salariés. Parallèlement, la part d’agents contractuels est en progression (+ 0,2 %). Ce sont 356 806 agents qui sont actuellement sous contrat. Les autres catégories de personnels (assistants maternels et familiaux, apprentis…) sont en recul (-2 %) et représentent un total de 59 749 personnes. Parmi les contractuels, 33,7 % bénéficient d’un CDI alors que 65,4 % d’entre eux sont embauchés via un CDD, généralement de courte durée puisque 72,9 % des contrats de la territoriale sont inférieurs à un an. En outre, l’emploi à temps partiel continue à se développer dans les collectivités. Plus d’un agent sur quatre (26,3 %) ne travaille pas à temps complet.Il apparaît, par ailleurs, que la territoriale constitue le versant le plus vieillissant de la fonction publique. La moyenne d’âge (45,2 ans) y est plus élevée que dans les hôpitaux publics et les services de l’État. Par rapport à 2015, l’âge moyen des agents territoriaux a augmenté de 4 mois environ et les personnels âgés de 50 ans et plus représentent désormais 40 % des effectifs des collectivités (en hausse de 1,1 point par rapport à 2015). C’est au sein de la filière technique que l’on trouve la part la plus importante des agents âgés de 50 ans ou plus, alors que la filière la plus jeune est la filière « animation », 30,2 % des agents y étant âgés de moins de 30 ans (en baisse de 1,9 point par rapport à 2015). Globalement, en 2016, à peine plus d’un agent territorial sur dix est âgé moins de 30 ans.Le rapport de la DGFAP passe également en revue les catégories hiérarchiques des personnels territoriaux. Sans surprise ce sont les agents de catégorie C qui représentent le plus fort contingent (75,6 %). Ils sont notamment très nombreux dans la filière « technique » où neuf agents sur dix relèvent de cette catégorie. La contraction des effectifs globaux se traduit, cependant, par une diminution de 5 200 agents de catégorie C entre 2015 et 2016. Dans le même temps, la part des agents de catégorie B (14,7 %) progresse de 0,2 point et celle des agents de catégorie A reste stable (9,7 %).La DGAFP souligne enfin que si la féminisation de l’emploi public poursuit sa marche en avant dans la FPH et la FPE, elle reste stable au sein les collectivités (61 %). La proportion de personnels féminins y est toutefois très variable selon les filières et les employeurs territoriaux. Ainsi par exemple, si on ne compte que 5 % de femmes parmi les agents départementaux de la filière « incendie et secours, elles représentent 88 % des effectifs communaux avec notamment des filières « sociale » et « médico sociale » féminisées à 95%.