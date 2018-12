Édition du 6 décembre 2018

Financement de la dépendance : la priorité sera donnée au « maintien à domicile »

La ministre des Solidarités Agnès Buzyn a assuré jeudi que le « maintien à domicile » serait privilégié dans le cadre de la réforme du financement de la dépendance des personnes âgées, en réponse aux aspirations des « 400 000 Français » ayant participé à la consultation en ligne lancée début octobre.

« Ce qui ressort de la consultation, c’est qu’une majorité des personnes qui ont répondu ne veulent pas partir de leur domicile (...), tout le monde souhaite que le maintien à domicile soit le modèle prédominant », a déclaré la ministre sur RTL. « Cela veut dire organiser complètement différemment le maintien à domicile » et « trouver le financement pour cela », a ajouté Agnès Buzyn.

À la question « est-ce un objectif prioritaire à vos yeux ? », la ministre a répondu « oui », ne connaissant « pas une seule personne aujourd’hui qui souhaite aller en Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Plus personne ne le souhaite, et donc on a ce travail-là à faire de changer de modèle », a-t-elle justifié.

« Tout l’objet » du texte de loi qui « sera préparé (...) probablement au printemps 2019 pour un vote en fin d’année » est « de trouver un financement qui va enfin rassurer les Français et un financement solidaire », a fait valoir la ministre.

« L’idée n’est pas d’augmenter les cotisations, les taxes », a précisé la ministre, interrogée sur la création d’un cinquième risque de la Sécurité sociale. Augmenter les cotisations, « ce n’est pas dans l’air du temps », a-t-elle observé. « La question, c’est la répartition », a expliqué la ministre. « Nous sommes en capacité de le faire », la Sécurité sociale ayant « pour la première fois depuis 20 ans » un budget à l’équilibre, a-t-elle insisté.

Il s’agira également de « simplifier » et « d’améliorer » le financement des maisons de retraite et les aides aux familles, soumises à un « reste-à-charge trop important » et « très variable d’un Ehpad à l’autre ».



Rapport en janvier

Sur les pistes à l’étude, la ministre a renvoyé au « rapport sur la consultation publique » qui sera remis « en janvier » et aux groupes de travail toujours en cours dans les régions, notamment sur « les aidants » ou l’amélioration des conditions de travail des professionnels du secteur.

Selon un communiqué du ministère publié jeudi, la consultation citoyenne en ligne a recueilli, depuis le 1er octobre, 1,7 million de votes et 18 000 propositions, pour 414 000 participants.

« Quatre priorités » ont été mises en avant: « Conditions de travail/de vie des professionnels et des proches aidants, qualité des lieux de vie, baisse des coûts pour les familles et accès au système de santé », selon la même source.

D’ici à 2050, la France comptera près de 5 millions de plus de 85 ans, contre 1,5 aujourd’hui. Les dépenses liées à la dépendance sont estimées aujourd’hui à près 30 milliards d’euros annuels (24 milliards d’euros en dépenses publiques, le reste reposant sur les ménages).(AFP)