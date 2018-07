Couverture numérique du territoire : l’Arcep propose de suivre le déploiement de la 4G commune par commune

Édition du 12 juillet 2018

L.G.

Six mois après le lancement du « New Deal mobile », dont le premier objectif est la généralisation de la 4G (service de très haut débit mobile) en métropole à l’horizon 2020, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a dévoilé un premier état des lieux. Mis à jour chaque trimestre en complément de l’outil monreseaumobile.fr, le tableau de bord du « New Deal mobile » « constitue un instrument de suivi et de contrôle, qui permettra de suivre la mise en œuvre par les opérateurs des engagements qu’ils ont pris en janvier auprès du gouvernement et de l’Arcep dans le cadre du New Deal mobile ».Concrètement, des cartes interactives ont été réalisées à partir de données disponibles en open data. Elles permettent, « pour un département ou une commune donnés, de visualiser le déploiement des nouveaux sites, dont ceux qui auront été demandés par les collectivités et le gouvernement dans le cadre du New Deal mobile », écrit l’Arcep. Sur un territoire donné, il est possible de distinguer « les sites non équipés en 4G », qui fonctionnent aujourd’hui en 2G et/ou 3G, « les sites équipés en 4G » ou « les sites équipés en 4G au cours du trimestre ».Et ce opérateur par opérateur. Par exemple, on apprend que 247 des 323 sites déployés par Bouygues Telecom sont équipés en 4G dans le département de l’Isère (76%) et que Orange a équipé en 4G 40% de ces sites déployés dans le Jura. De la même façon, il est possible de visualiser l’état d’avancement du déploiement de la couverture ciblée, de la couverture indoor (à domicile), de la 4G en voiture et de la 4G fixe.Le 27 juin, jour de la mise en ligne du tableau de bord de l’Arcep, Julien Denormandie, secrétaire d’État à la Cohésion des territoires, maintenait la pression sur les opérateurs : le déploiement de la 4G pour tous doit être conforme au calendrier du gouvernement (lire Maire info du 28 juin). « Je ne suis pas de ceux qui privilégient les engagements de bon cœur aux engagements contraignants : l’État attribuera des fréquences mobiles aux opérateurs si et seulement si ils s’engagent à aménager le territoire », avait-il indiqué. Si les accords ne sont pas respectés, l’Arcep a un pouvoir de sanction vis-à-vis des opérateurs.En janvier 2018, les opérateurs se sont engagés à équiper en 4G les 10 000 communes françaises qui n’y ont pas accès : plus de 1 500 pylônes ont été nouvellement équipés en 4G depuis janvier 2018. « Cela représente concrètement un aménagement 4G de 300 sites 2G-3G par mois jusqu’en 2020 », estimait Julien Denormandie, lors du premier point d’étape sur l’état d’avancement de la couverture numérique du territoire au mois de juin.Par ailleurs, d’ici 24 mois au plus tard (12 mois maximum si le terrain est disponible), 485 sites, qualifiés aujourd’hui de « zones blanches » (jamais couvertes par le réseau de téléphonie mobile), bénéficieront d’une couverture mobile en 4G : la liste a été officiellement dévoilée par le gouvernement après concertation avec les collectivités locales. 115 sites supplémentaires seront notifiés aux opérateurs par le gouvernement d’ici la fin de l’année 2018 dans le cadre du dispositif de couverture ciblée. Au total, ce sont 5 000 sites, certains étant mutualisés, qui auront été aménagés en 2022. Un prochain point d’étape du gouvernement est prévu en septembre.