Fonction publique : plus de 7 500 nouveaux apprentis ont été recrutés par les collectivités en 2017

Édition du 10 juillet 2018

A.W.

La fonction publique territoriale (FPT) a recruté plus de la moitié des nouveaux apprentis de la fonction publique en 2017, selon la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) dans son dernier numéro de « Stats rapides ». La FPT reste ainsi le principal employeur des nouveaux apprentis de la fonction publique avec près de 54 % des entrées en apprentissage. Elle est suivie par la fonction publique d’État (42 % des entrées) et la fonction publique hospitalière (4 % des entrées).Globalement, la fonction publique a enregistré 14 022 nouveaux contrats d’apprentissage, soit 1024 de plus (+ 7,9 %) par rapport à 2016. Dans le détail, c’est la FPT qui a recruté le plus grand nombre de nouveaux apprentis et retrouvé son niveau de 2014 : 7 523 d’entre eux ont ainsi été recrutés en 2017, soit 647 de plus qu’en 2016 (+9 %) alors que la fonction publique d’État a enregistré une augmentation de 254 contrats nouveaux (+ 5 %) dans la même période, soit 5 880 en tout. Cette dernière connaît donc une forme de stabilisation par rapport aux fortes augmentations constatées depuis 2014. En pourcentage, c’est la fonction publique hospitalière qui a le plus progressé avec une augmentation de 25 % de ses effectifs de nouveaux apprentis (+ 123).Au sein de la fonction publique territoriale, le bloc communal reste l’employeur largement majoritaire. Ce sont les communes qui recrutent le plus avec près de six des nouveaux apprentis sur dix - « auxquels il convient d’ajouter les 20 % recrutés par les établissements communaux ou intercommunaux », indiquent les auteurs de l’étude – devant les départements (13 %) et les régions (7 %).« Les contrats d’apprentissage conclus en 2017 dans la FPT concernent des apprentis plus jeunes que ceux de la FPE et de la FPH. Les mineurs représentent ainsi 21 % des nouveaux contrats dans la FPT contre 10 % dans la FPH (en légère hausse) et 8 % en FPE », constate l’étude.Du point de vue du niveau d’étude, un peu plus de la moitié des nouveaux contrats d’apprentissage dans la fonction publique visent la préparation d’un diplôme de l’enseignement supérieur, 27 % la préparation d’un diplôme de niveau inférieur au baccalauréat et enfin 18 % un diplôme de niveau baccalauréat.Sans surprise, la DGAFP observe que « la part des nouveaux apprentis préparant un diplôme de l’enseignement supérieur est plus importante dans la FPE (74 %) que dans les deux autres versants : 62 % et 39 % respectivement dans la FPH et la FPT ». « Comme en 2016, c’est dans la fonction publique territoriale que les formations dans le cadre de l’apprentissage préparant à un diplôme de niveau inférieur au baccalauréat sont relativement les plus importantes : 43 % contre 21 % dans la FPH et 8 % dans la FPE en 2017 », ajoutent les auteurs de l’étude.Concernant la durée des contrats, celle-ci « continue de diminuer » puisque 37 % des contrats d’apprentissage ont une durée inférieure ou égale à un an, contre 36 % et 33 % en 2016 et 2015, et 6 % une durée supérieure à deux ans. « La part des contrats de douze mois et moins est stable à un niveau élevé dans la FPH et en hausse dans la FPE et la FPT (respectivement +1 et +2 points) », précise la DGAFP.A noter que la part des nouveaux apprentis en situation de handicap est en hausse dans la fonction publique avec 730 recrutements en 2017 et représentent ainsi 5,2 % de la totalité des nouveaux apprentis, contre 4,7 % en 2016. Ils sont le plus nombreux dans la fonction publique hospitalière avec 7,8 %, contre 6,4 % dans la fonction publique territoriale et 3,4 % dans la fonction publique d’État.