Infrastructures : l’Idrrim organisera son quatrième congrès les 10 et 11 octobre

L’Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité (Idrrim), dont l'AMF est membre, tiendra son quatrième congrès les 10 et 11 octobre prochains au Grand palais à Lille. Avec près de 500 participants issus des secteurs publics et privés attendus, ce rendez-vous du monde des infrastructures de mobilité qui a lieu tous les deux ans aura pour thème, cette année, « Nouvelles fonctions, nouveaux services : les défis de la route ».Dans le prolongement du débat engagé par les Assises nationales de la mobilité, l’Idrrim explique, dans un communiqué, qu’au travers des différentes sessions et ateliers organisés pendant son congrès, « il s’agira de partager une vision stratégique des défis de la route en approfondissant les enjeux liés au développement de ses nouveaux services et usages, en illustrant ceux-ci par la concrétisation de projets innovants ou d’initiatives locales puis en engageant l’ensemble de la communauté professionnelle dans cette vision moderne d’une route aux multiples fonctions et structurant les territoires ».L’institut vise trois objectifs pour ce congrès 2018 : « Favoriser les échanges entre gestionnaires, techniciens, chercheurs et usagers » ; « associer les élus et les décideurs aux échangeurs sur les enjeux et besoins » mais aussi « promouvoir les solutions innovantes et préparer les réponses aux besoins futurs ».Trois plénières et quatre ateliers sont prévus. Le 10 octobre, les thèmes suivants seront abordés en plénière : « L'infrastructure, support d'une dynamique des territoires » et « Innovations et expérimentations en réponse aux défis de la route ». En outre, le prix IMBP 2018 « Infrastructures pour la mobilité, biodiversité et paysage » sera remis.Le 11 octobre, les quatre ateliers porteront sur « le numérique au service des territoires », les « infrastructures, espaces publics et mobilités en milieu urbain », la « gestion patrimoniale des infrastructures au regard des services attendus » et sur la problématique des « nouveaux outils, nouvelles compétences : quels besoins de formation pour la route de demain ? ». La dernière plénière conclura le congrès sur le thème « des acteurs de la route engagés pour répondre à ses défis ».