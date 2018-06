La ville de Roubaix lauréate du 20e Grand prix de la presse territoriale

Édition du 26 juin 2018

E.Q.

Rendez-vous désormais traditionnel, les Rencontres nationales de la presse territoriale organisées par le réseau Cap'Com, en partenariat avec l'AMF et le Celsa (Sorbonne Université), récompensent depuis 1997 les collectivités pour leurs publications innovantes. Le 25 juin, à l'occasion de la 22e édition - il y a eu deux années sans prix décerné - ont été décernés huit prix différents, dont le 20e Grand Prix de la presse territoriale attribué à la ville de Roubaix pour son journal mensuel « Alternatif ».« Notre objectif est de valoriser le travail des communicants, a déclaré Bernard Deljarrie, délégué général de Cap'Com lors de la cérémonie au Celsa. Ces prix nous permettent également d'être un observatoire des évolutions de la presse territoriale. »Après la sélection d'une vingtaine de nominés par un premier jury réuni à Bordeaux et présidé par Didier Rigaud, maître de conférences à l'université Bordeaux Montaigne, un deuxième jury présidé cette année par Nassira El Moaddem, directrice-rédactrice en chef du Bondy Blog, a désigné les lauréats selon différentes catégories thématiques.« Parmi les 120 candidatures, le jury a choisi d'attribuer le 20e grand prix de la presse territoriale au journal « Alternatif » de la ville de Roubaix parce qu'il existe une véritable adéquation entre le support et l'objectif assigné : celui de mettre en valeur les initiatives alternatives et innovantes sur le territoire de Roubaix », a confié Bernard Deljarrie. Cette publication a également remporté le prix de la conception graphique.La collectivité de Lannion Trégor Communauté a, quant à elle, reçu le prix des étudiants de l'IUT Bordeaux Montaigne et le prix de la Une pour son bimestriel, « T Lannion Trégor ». Le département de Seine-Saint-Denis a été primé dans la catégorie des publications internes pour son mensuel « Acteurs ». Le prix des Petits Poucets a récompensé la commune du Puy-Notre-Dame (Maine-et-Loire) pour son journal biannuel. Rappelant que 32 000 communes comptent moins de 2000 habitants dans l'Hexagone, Marie-Hélène Galin, directrice de la communication à l'AMF, a souligné que le jury avait été très sensible à cette initiative accordant une grande place à la parole des habitants.De son côté, le bi-hebdomadaire « Le Montreuillois », publié par la ville de Montreuil, a été distingué par le prix du projet éditorial. Enfin, le prix du dispositif média est revenu au mensuel « Nantes passion » édité par la ville et métropole de Nantes.Consulter le palmarès : http://www.cap-com.org/le-prix-de-la-presse-territoriale