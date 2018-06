Un site gouvernemental va recenser les bonnes pratiques pour atteindre les Objectifs de développement durable

Édition du 22 juin 2018

F.L.

Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de Nicolas Hulot, a annoncé en début de semaine le lancement d’un site internet destiné à « devenir le site de référence sur la mise en œuvre des Objectifs de développement durable par la France ». Il s’agit notamment d’y lister les bonnes pratiques issues des « initiatives locales ».En 2015, les États membres de l’Onu ont adopté leurs « 17 objectifs de développement durable » (ODD), qui doivent être atteints à l’horizon 2030. Cette démarche, baptisée Agenda 2030, vise tout à la fois à agir sur le plan de l’écologie, de la réduction des inégalités et du combat contre « toutes les formes de pauvreté ».Plusieurs ODD concernent directement les collectivités locales : l’un est consacré à l’eau et l’assainissement, un autre à « l’énergie propre et d’un coût abordable », ou encore à la biodiversité. Un des objectifs est spécifiquement consacré aux « villes et communautés durables ». En France, la mise en œuvre des ODD est pilotée par le ministère de la Transition énergétique et solidaire et le Commissariat général au développement durable (CGDD).Ce dernier vient d’ailleurs de publier un rapport consacré aux liens entre les ODD et les territoires. Il y est expliqué que la démarche de l’Agenda 2030 se place, naturellement, dans la lignée de celle des Agendas 21, et que « l’ensemble des acteurs territoriaux sont au cœur de la réussite » de cette ambition internationale. « Tous les ODD, précise le rapport, comprennent des cibles directement ou indirectement liées aux activités locales ». Exemple, l’objectif lié à la lutte contre la malnutrition et l’amélioration de la nutrition « renvoie à la responsabilité des collectivités territoriales et des acteurs de l’alimentation locale de s’assurer d’une restauration collective de qualité et abordable ».Une « feuille de route nationale » va être élaborée, « en concertation avec l’ensemble des parties prenantes », pour fixer « les modalités de mobilisation des acteurs ». Le rapport insiste sur le fait que les territoires ont tout intérêt à « se saisir de l’Agenda 2030 ». Les ODD peuvent « servir de guide pour conduire des politiques territoriales plus cohérentes » et « renforcer une approche systémique » dans un domaine où les initiatives se multiplient, au travers de multiples programmes parfois mal articulés entre eux (Agendas 21, territoires à énergie positive, PCAET, etc.).Le site mis en place par le ministère va permettre de centraliser toutes les initiatives liées à l’Agenda 2030, et permettre aux collectivités de « rendre compte de leur mise en œuvre et contributions à l’Agenda 2030, et de mettre en lumière les solutions locales, pratiques et outils qui répondent le mieux à la transition écologique et solidaire ». Par la suite, « les démarches les plus inspirantes pourront aussi servir de modèles aux entreprises, aux élus ou aux associations qui voudraient s’emparer des Objectifs de développement durable ».Tout cela sera certainement fort utile aux nombreuses collectivités qui s’engagent concrètement sur ce terrain… mais on attend toujours les financements qui pourraient accompagner cet engagement. Avant-hier, une nouvelle fois, au Sénat, des associations et des réseaux d’élus ont réclamé au gouvernement la mise en place d’une contribution climat énergie versée aux collectivités, sous la forme d’une dotation aux EPCI, de 10 € par habitant, pour financer les PCAET (plans climat air-énergie territoriaux). Une revendication à laquelle tous les gouvernements successifs, avec une belle constance, font la sourde oreille depuis des années.