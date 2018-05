Installation d’écrans géants pendant la Coupe du monde : le « oui mais » de Gérard Collomb

Édition du 30 mai 2018

L.G.

Imbroglio autour de la retransmission sur écrans géants des matches de l’équipe de France de football pendant la Coupe du monde 2018. Mardi 29 mai, plusieurs médias relayaient un courrier de Gérard Collomb adressé aux préfets ainsi qu’aux directeurs généraux de la police nationale et de la gendarmerie, dans lequel le ministre de l’Intérieur leur « demande d'appeler l'attention des élus sur le fait que les zones "grands écrans" ne pourront en aucun cas être organisées sur l'espace public ouvert », en raison de la menace terroriste.La retransmission des matches sur écrans géants serait-elle alors interdite sur la voie publique, comme l’ont compris certains ? Non, répond une première fois Gérard Collomb dans un communiqué de presse publié quelques dizaines de minutes plus tard. « Contrairement à ce qu’ont rapporté certains médias, le ministère n’a pas interdit les retransmissions sur la voie publique ». « Aucune interdiction stricte des retransmissions des rencontres du Mondial n’a été actée », confirme-t-il ensuite sur Twitter. « Elles seront simplement encadrées et sécurisées sous l'autorité des préfets et en lien étroit avec les collectivités locales. »L’interprétation du courrier de Gérard Collomb qu’en ont fait les médias n’est toutefois pas complètement fausse, tant la liste des conditions à remplir pour retransmettre un match sur écran géant est longue. Le locataire de la place Beauvau explique que « ces retransmissions, organisées sous (la) responsabilité (des communes), ne pourraient éventuellement être envisagées que dans des espaces clos ou strictement délimités (stades, salles omnisports, salles de spectacles ou de congrès, centres d'exposition, etc.) ». L'accès à ces lieux clos devra être « strictement contrôlé » par un dispositif de sécurité « à la charge de l'organisateur », observe France Info.Une hypothèse confirmée indirectement quelques lignes plus bas. « Le dispositif retenu est le même que pendant l’Euro 2016 : les rassemblements dans l’espace public devront être encadrés. » Il y a deux ans, pendant la compétition rassemblant le football européen en France, seules 10 fan-zones situées dans les grandes villes hôtes - Paris, Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux… - ont été autorisées à diffuser des matches sur écrans géants.Sur le plan de la sécurité toujours, Gérard Collomb précise que « depuis la sortie de l’état d’urgence, la mesure de la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT) du 30 octobre dernier sur les périmètres de protection (encadrés par les préfets de département) permet, notamment, la sécurisation des manifestations sur l’espace public (comme cela a été fait pour le Nouvel an sur les Champs-Élysées, par exemple). » Le filtrage des accès, les palpations de sécurité et les fouilles de bagages et de véhicules seront donc possibles. On comprend donc - à la lecture de ce communiqué - qu'installer un écran géant sur la place du village d'une petite commune qui ne dispose pas de budget suffisant et d'équipements de cette envergure-là sera pour le moins compliqué.