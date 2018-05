Édition du 9 mai 2018

Commande publique : la « remontada » est enclenchée, selon l’AdCF

Le mouvement de reprise de la commande publique esquissé en 2017 (lire Maire info du 31 janvier) semble se confirmer au premier trimestre 2018. C’est ce que constate l’Assemblée des communautés de France (AdCF), dans un communiqué publié vendredi, et qui se base sur les premières données du baromètre qu’elle réalise chaque année avec la Caisse des dépôts.

« Si le nombre d’appels d’offres est très stable par rapport au premier trimestre de l’an passé (57 000) », indique l’Association, « les volumes budgétaires en jeu progressent de près de deux milliards d'euros » à hauteur de 19,5 milliards au premier trimestre 2018 contre 17,8 milliards à la même période l’an passé.

Des chiffres qui ramèneraient la commande publique à son niveau du premier trimestre 2014. Celle-ci resterait toutefois « inférieure d’environ 3 milliards sur un trimestre aux volumes de 2012 et 2013 ». Reste que la « remontada est enclenchée » mais « doit être confortée d’ici la fin des mandats municipaux et intercommunaux », selon l’AdCF, qui constate cependant un « retard » par rapport à un cycle électoral classique.

Dans le détail, les premiers chiffres du baromètre laissent entrevoir que la reprise de la commande publique « ne concerne pas les dépenses de travaux (neufs ou de renouvellement) qui restent à leur niveau du premier trimestre de l’an passé (6,9 milliards d'euros) ; soit un niveau plancher ». L’ingénierie, elle, reste dynamique, à un niveau de plus de deux milliards sur un trimestre, ce qui représente un « record historique » (500 millions d'euros de plus qu’en 2012). Quant aux services, ils progressent d’environ un milliard d'euros entre le premier trimestre de cette année et celui de l’an passé (6,8 milliards contre 5,8).

« Le regain de dynamisme provient du bloc local qui revient à près de dix milliards d'euros sur un trimestre, ce qui est un milliard inférieur au premier trimestre de l’année record de 2013 mais bien supérieur au premier trimestre de 2014 », souligne l’AdCF. Plus précisément, les intercommunalités sont « à nouveau dynamiques » mais, note le communiqué, « le premier trimestre 2017 était marqué par les incidences des fusions institutionnelles ». Avec 2,48 milliards d'euros de commandes sur le premier trimestre, celles-ci reviennent néanmoins à « leurs niveaux records de 2012-2013 ».

Alors que l’Etat, les départements et les régions voient de manière générale leurs commandes repartir à la hausse, les commandes des bailleurs sociaux et des hôpitaux continuent, en revanche, de chuter.

« Les progressions les plus fortes concernent les bâtiments territoriaux et publics, concernés notamment par les mises aux normes (accessibilité, rénovation thermique). Avec 4,67 milliards au premier trimestre de 2018, cette intervention bat tous les records », indique l’association.

Parmi les secteurs qui marquent également une forte reprise, les premiers chiffres du baromètre signalent que « l’eau revient à son niveau du premier trimestre de 2013 (près d’un milliard) comme la gestion des déchets (environ 500 millions d'euros de commande publique) », « les aménagements urbains progressent également pour atteindre près d’un milliard d’euros sur un trimestre, ce qui est un record absolu (100 millions de plus qu’en 2013) » et, enfin, « l’autre record au premier trimestre concerne le numérique, avec 682 millions cette année, soit cent millions de plus qu’en 2012 ».

De leur côté, les commandes en voirie et transports « restent assez stables », mais « n’ont en fait que peu chuté depuis 2012 et oscillent autour de 3 milliards d’euros sur les premiers trimestres ».