Une semaine, un mois, trois mois… à quoi va ressembler le futur service national universel ?

Édition du 30 avril 2018

F.L.

Pendant sa campagne électorale, le candidat Macron avait proposé le rétablissement d’une forme de service militaire obligatoire d’une durée d’un mois. Selon les informations divulguées hier par le Journal du dimanche, ce pourrait être en effet la solution vers laquelle pourrait se diriger l’exécutif, après bien des hésitations.Depuis la « suspension » du service militaire de dix mois par Jacques Chirac en 1997, le sujet avait un peu disparu des radars. Et surtout, depuis, les lois de programmation militaire successives ont réduit de façon considérable les moyens d’hébergement de l’armée, avec la fermeture de dizaines de casernes et de bases militaires. C’est l’un des problèmes qui va surgir avec la volonté clairement affichée par le président Macron de réintroduire une forme de service militaire non seulement obligatoire, mais universel, c’est-à-dire destiné aux garçons comme aux filles. Autrement dit, entre 600 000 et 800 000 jeunes chaque année.L’idée a connu plusieurs évolutions au cours des douze derniers mois. Depuis l’idée d’un SNU (service national universel) d’un mois mis en avant au printemps 2017, pendant la campagne de la présidentielle, une première mission a été confiée à deux parlementaires, Émilie Guerel et Marianne Dubois, qui ont rendu leur rapport en février. Ce rapport préconisait de transformer le SNU en « parcours citoyen » s’étendant sur plusieurs années : d’abord dans le cadre de l’école, entre 11 et 16 ans, avec un renforcement de l’éducation civique ; puis une « semaine de la défense et de la citoyenneté », toujours dans le cadre de l’école, tournée notamment vers l’apprentissage du secourisme ; et enfin, à 16 ans, une semaine entière en internat, qui viendrait remplacer l’actuelle Journée de la défense et de la citoyenneté.Parallèlement, de façon un peu inattendue, le chef de l’État annonçait le 16 février dernier avoir l’intention d’aller plus loin que son projet initial, en instaurant un SNU de « trois à six mois » – recadrant sèchement au passage sa ministre des Armées, Florence Parly, qui avait déclaré dans la presse que le service national ne serait « probablement pas obligatoire ». La nouvelle annonce présidentielle avait fait grincer des dents aussi bien au sein de l’armée, qui craint de voir ses budgets opérationnels amputés pour financer cette réforme, qu’au sein du Parlement – le Sénat a par exemple chiffré une telle réforme à quelque 30 milliards d’euros par an.Un nouveau groupe de travail a été nommé autour du général Daniel Ménaouine, qui a semble-t-il remis son rapport à l’Élysée jeudi dernier – bien que cette remise n’ait fait l’objet d’aucune communication officielle. Le Journal du dimanche a néanmoins eu accès au rapport, qui, affirme l’hebdomadaire, revient à la position initiale : « Une phase obligatoire d'environ un mois, dont une partie se fera en internat, suivie d'une phase optionnelle tournée vers l'engagement. » Cette phase obligatoire d’un mois ne serait pas à proprement parler dédiée à l’apprentissage militaire : elle serait consacrée « à des activités sportives, à l’enseignement des gestes de premier secours et l’acquisition des réflexes en cas de crise ».Les questions restent donc à ce jour plus nombreuses que les réponses : où seraient hébergés ces jeunes pendant un mois ? Le JDD parle « d’internats », mais de quels internats parle-t-on – de ceux des lycées, gérés par les régions ? L’ensemble d’une classe d’âge serait-elle appelée à faire ce mois de service au même moment, l’été par exemple, ou les jeunes seraient-ils appelés au fil de l’année, sur plusieurs périodes ? Qui encadrera ces sessions – militaires, profs de sport, militants associatifs ? Et surtout, quelle sera la facture finale, dans une période de disette budgétaire ?La réponse à toutes ces questions viendra sans doute « mi-mai », date à laquelle, selon « un proche du chef de l’État » cité par le JDD, l’Élysée devrait rendre ses arbitrages.