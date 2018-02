Le rapport Orsenna demande « un plan national pour les bibliothèques »

Édition du 21 février 2018

Franck Lemarc

Ceux qui espéraient, hier, une annonce du gouvernement sur une aide financière pour l’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques auront été déçus : la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a bien reçu le rapport sur les bibliothèques des mains de l’académicien Érik Orsenna, mais sans annoncer de nouveaux crédits. La lecture du rapport, en revanche, n’est pas décevante et pleine d’enseignements.Le rapport élaboré par l’académicien et l’inspecteur des affaires culturelles Noël Corbin chiffre à « 16 500 » le nombre de « lieux » de lecture, allant de « la médiathèque flambant neuve au vaillant bibliobus et aux cabanes au bord des plages ». Sur ces 16 500 lieux, 7 700 sont de véritables bibliothèques. 5 % d’entre elles, note le rapport, sont gérées par des intercommunalités. Les autres se partagent – à part très inégale – entre les communes et les départements.Le rapport permet également de faire le point sur le personnel qui travaille dans les bibliothèques, et met l’accent sur le rôle essentiel des bénévoles : ils sont 81 000 à « donner de leur temps » pour une bibliothèque, soit 18 000 équivalents temps plein. « Sans eux, notent les auteurs, les bibliothèques rurales ferment ».L’amplitude horaire d’ouverture des bibliothèques est naturellement très différente selon la taille des collectivités : elle est de 15 heures en moyenne dans les villes de moins de 5 000 habitants et de 42 heures en moyenne dans les villes de plus de 100 000 habitants. Mais même ce dernier chiffre reste faible par rapport à ce que l’on voit dans d’autres grandes villes à l’étranger (72 heures à Stuttgart, 84 heures à Amsterdam, 88 heures à New York et même 98 heures à Copenhague). Le rapport appelle donc à « changer de rythme » en France – le mouvement d’extension des horaires ayant d’ailleurs déjà commencé en 2017. Les rapporteurs constatent qu’après l’annonce d’une rallonge de 8 millions d’euros sur la DGD, le nombre de projets d’extension d’horaires a doublé entre fin 2017 et début 2018. Ce sont environ « 200 projets » que ce coup de pouce devrait permettre de financer.Les moyens financiers sont évidemment au cœur de ce débat. Les auteurs du rapport saluent « l’investissement considérable » que les élus consacrent déjà à la lecture – et en effet, les chiffres cités sont impressionnants : on atteint aujourd’hui la somme de « 1,7 milliard d’euros de dépenses des collectivités territoriales pour la lecture publique », dont la plus grande part (1,2 milliard) sert à rémunérer les quelque 38 000 agents.Les rapporteurs estiment qu’il faut maintenant lancer un véritable « plan national pour les bibliothèques », via lequel l’État « propose un cadre, donne de la visibilité aux collectivités et les accompagne financièrement et stratégiquement ». Ils émettent un certain nombre de propositions tant vis-à-vis de l’État que des collectivités elles-mêmes : organiser des « diagnostics territoriaux sur l’utilisation du temps des usagers », car les rythmes sont très différents d’un territoire à l’autre ; inciter les collectivités à adopter des « plans stratégiques définissant les ambitions en matière de lecture publique » ; ou encore « renforcer le réseau de lecture publique par de nouveaux partenariats », notamment avec La Poste. Par exemple, les rapporteurs lancent l’idée d’utiliser « les milliers de véhicules » de La Poste, à l’heure de la diminution du courrier, pour aider à « transporter les livres entre les réserves centrales des bibliothèques départementales et les milliers de bibliothèques qu’elles desservent dans les zones rurales ». Ils suggèrent aussi, notamment lors de la rénovation ou de la construction de nouvelles bibliothèques, de privilégier « la mutualisation avec d’autres services publics », comme les PMI ou Pôle emploi, et les Maisons de service au public.Les seuls commentaires officiels du ministère de la Culture sur ce rapport sont venus d’un communiqué publié hier, annonçant que les préconisations d’Érik Orsenna seront « mises en œuvre ». Lesquelles, quand, comment, avec quels moyens ? Pas de réponse pour l’instant : il faudra attendre le 9 avril, date à laquelle aura lieu une « journée professionnelle organisée par le ministère de la Culture », pour le savoir. De façon assez sibylline, le communiqué de Françoise Nyssen apprend également que « le projet de transformation des bibliothèques est en cours avec les collectivités territoriales ». Sans préciser quel est ce « projet », ni ce que signifie « en cours », ni dans quel cadre. Côté AMF, on indique « qu'aucune concertation n'est en cours » sur ce sujet. Les associations d'élus ont seulement été invitées, la semaine prochaine, à se réunir au ministère de la Culture pour échanger sur les conclusions du rapport.