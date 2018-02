Réforme du service public : 12 000 contributions reçues en ligne à ce stade

Édition du 12 février 2018

La consultation en ligne lancée en novembre dernier par le gouvernement pour recueillir les avis des agents et des usagers sur l'amélioration du service public a recueilli 12 000 contributions à ce jour, a annoncé vendredi le secrétaire d'État à la Fonction publique, Olivier Dussopt.Cette consultation sur internet, qui doit se terminer à la fin du mois de février, est le versant numérique du Forum de l'action publique, destiné à impliquer les fonctionnaires et les usagers des services publics dans la future réforme de l'État (lire Maire info du 8 septembre 2017). Elle comptabilise à ce jour « un peu plus de 12 000 contributions », a dit Olivier Dussopt lors d'un point presse vendredi.Trois-quarts de ces contributions proviennent d'agents de la fonction publique, et le dernier quart d'usagers, a-t-il précisé. Le nombre de visites du site atteint quant à lui les 50 000 connexions.Le secrétaire d'État a défendu ces résultats, en évoquant en comparaison les « 8 000 contributions » recueillies lors de la consultation numérique sur la loi PACTE, ou les assises des Outre-mer.Sur le fond, « ce qui ressort des consultations, ce sont des demandes de mobilité et de simplification dans l'accès aux informations », a affirmé Oliver Dussopt. « Comment, quand je suis agent (...) je sais quels sont les postes disponibles et sur lesquels je suis légitime à candidater ? Comment est-ce que je connais l'éventail des formations ? », a-t-il par exemple cité.Les résultats de cette consultation sur internet doivent être restitués « courant mars », a aussi précisé Olivier Dussopt.Le secrétaire d'État s'exprimait à la sortie du dernier atelier d'une série de six consacrés aux problématiques de ressources humaines dans la fonction publique. Les autres avaient eu lieu à Montpellier, Toulouse, Strasbourg, Nantes et Lille. (AFP)