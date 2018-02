Tourisme : la fréquentation a cru de 7,8 % au quatrième trimestre 2017

Édition du 12 février 2018

A.W.

L’Insee confirme la nette reprise du tourisme après deux années difficiles. La fréquentation touristique a ainsi, de nouveau, « fortement augmenté » en France métropolitaine au quatrième trimestre 2017 en progressant de 7,8 % par rapport à la même période de l’année 2016 (et après +4,1 % au trimestre précédent). « Davantage pour les non-résidents (+ 11,2 %) que pour les résidents (+6,5 %) », précise l’institut.Une hausse de fréquentation qui s’établit même à 9,9 % par rapport au quatrième trimestre 2014, « traduisant une nette progression, au-delà du rattrapage de la période post-attentats de 2015 ».Au total, cela représente un total de 60,7 millions de nuitées dans les hébergements collectifs touristiques, dont 30 % de nuitées étrangères, selon les chiffres de l’Insee. Comme lors des trois trimestres précédents, la croissance a encore été tirée par l'Île-de-France.Pour ce qui concerne les hôtels, ceux-ci comptabilisent 45,5 millions de ces nuitées, soit une augmentation de 5,2 % en glissement annuel. Seuls les 1 et 2 étoiles (11,8 millions de nuitées) ont vu leur fréquentation régresser de 4 %. Alors que l'augmentation est forte en Île-de-France (+8,8 %), elle est un peu moins vive sur le littoral (+4,7 %) et plus modérée dans les autres zones. Par ailleurs, le bond est beaucoup plus net pour la clientèle non résidente (+11,7 %) que pour celle résidant en France (+2,2 %).Pour ce qui est des autres hébergements collectifs touristiques, leur fréquentation s’est accrue de 16,6 % par rapport au trimestre précédent avec 15,1 millions de nuitées. À l'inverse des hôtels, c'est la clientèle résidente qui a tiré cette fréquentation à la hausse. « Dans les massifs de haute montagne, la clientèle revient en force, en partie grâce aux chutes de neige très importantes lors des vacances de Noël, indique l’Institut. La fréquentation retrouve presque son niveau du quatrième trimestre 2015, après une fin d'année 2016 très difficile. »