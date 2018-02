Édition du 6 février 2018

Le gouvernement veut développer le travail collaboratif dans les zones rurales et les villes moyennes

Une mission lancera en juin des propositions concrètes pour développer les espaces de travail collaboratif dans les villes moyennes et les zones rurales, afin d'aider à réduire les « fractures territoriales », a annoncé le ministère de la Cohésion des territoires. Confiée à Patrick Levy-Waitz, président de la fondation Travailler autrement et du groupe de portage salarial ITG, elle devra « identifier les modèles les plus adaptés aux territoires » à encourager et « les freins réglementaires ou législatifs » à lever, précise, dans une lettre de mission datée du 19 janvier, le secrétaire d'Etat Julien Denormandie. Un « premier rapport d'étape » verra le jour fin mars.

L'enjeu est de « créer une dynamique participative avec l'ensemble des acteurs du secteur, afin de faire remonter les bonnes pratiques incitant à développer les nouveaux usages de travail dans les territoires ruraux », explique à l'AFP Patrick Levy-Waitz.

Car si à l'heure actuelle les espaces de travail collaboratifs (ou coworking) voient le jour dans les métropoles afin de profiter de leur dynamisme économique, « le besoin de ces tiers lieux est tout aussi grand dans les territoires plus reculés », dit-il.

Cette réflexion s'inscrit dans la « démarche globale d'aménagement du territoire » du gouvernement, qui vise à « lutter contre les fractures territoriales en matière de logement, de mobilité, de numérique et de développement économique », a déclaré, de son côté à l'AFP Julien Denormandie. « On voit émerger partout de nouvelles formes de travail, le télétravail, le travail indépendant, les auto-entrepreneurs... et il y a une demande, sur tout le territoire, de ces espaces de coworking, avec des dispositions, un environnement de travail spécifiques », estime le secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires.

La mission devra aboutir à un « diagnostic commun » et reprendra notamment les travaux du Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) sur le déploiement du télétravail, finalisés au printemps 2017, a également précisé Julien Denormandie. (AFP)