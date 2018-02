Gérard Collomb lance sa mission sur le continuum de la sécurité

Édition du 6 février 2018

C.N.

Le ministre de l’Intérieur a donné hier des contours officiels à la mission sur le continuum de la sécurité dont il annonçait la création depuis quelque temps déjà. Intervenant lors des 5e Assises de la sécurité privée, qui se tenaient à Paris à l’Ecole militaire, Gérard Collomb a annoncé qu’il confiait cette mission à deux parlementaires LREM . Le premier, Jean-Michel Fauvergue, est député de Seine-et-Marne mais aussi ancien chef du RAID. La seconde, Alice Thourot, députée de la Drôme, est avocate.Dans le cadre de leur mission, les deux députés auront à étudier plusieurs pistes. Ils devront d’abord travailler « à une redéfinition de la répartition des tâches entre forces nationales, polices municipales et secteur privé », a expliqué hier le ministre de l’Intérieur. « Pourquoi ne pas envisager de déléguer un certain nombre de missions actuellement exercées par les forces de sécurité à des acteurs privés ? », s'est-il ainsi interrogé, indiquant que la mission aurait aussi à travailler « sur la définition d’une doctrine d’emploi de la sécurité privée ». « Sans aller jusqu’à donner aux acteurs privés une compétence générale de sécurisation de la totalité de la voie publique, je crois que, de manière pragmatique, nous devons ouvrir la réflexion sur la question du champ d’intervention des agents de sécurité privé », a ajouté Gérard Collomb.La mission parlementaire aura aussi à travailler « sur les dispositifs opérationnels associant polices nationales, polices municipales et acteurs de la sécurité privée et les échanges d’informations opérationnelles » entre eux, a également annoncé le ministre de l’Intérieur, ajoutant que pour lui, le partage de l’information et du renseignement entre les différents acteurs de la sécurité était « l’un des chantiers les plus fondamentaux ». Selon les chiffres du ministère, il y a aujourd’hui 250 000 policiers et gendarmes, 21 000 policiers municipaux et 160 000 agents de sécurité privée.Gérard Collomb a par ailleurs confirmé qu’il lèverait définitivement le voile jeudi sur la police de sécurité du quotidien (PSQ). Une police que le ministre veut « plus partenariale », comme il l’a rappelé hier. Cette dernière devrait également être plus nombreuse, et mieux équipée, Gérard Collomb annonçant la création de 10 000 postes et de nouveaux moyens matériels.