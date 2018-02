Rapport sur les infrastructures de transport : trois scénarios pour l’avenir

Édition du 5 février 2018

La commission chargée de réfléchir à l’avenir des grandes infrastructures de transport pour les vingt prochaines années, a rendu son rapport en milieu de semaine dernière. Elle est présidée par Philippe Duron, ancien député-maire de Caen, ancien président du conseil régional de Basse-Normandie et président de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France (Afitf).Elle est restée fidèle à la ligne qui a été fixée par le gouvernement depuis l’été dernier : « Tout n’est pas possible, il faut choisir et définir des priorités », comme l’écrit Philippe Duron lui-même en introduction à ce rapport.Le rapport s’appuie sur trois préalables qui ont guidé la réflexion de la commission : premièrement, « la transition écologique n’est pas une option ». Elle doit être conduite de façon « volontariste » et impose « de repenser la mobilité et la hiérarchie des priorités d’investissement ». Deuxièmement, conformément à la volonté du gouvernement, c’est bien « la mobilité du quotidien » qui doit être privilégiée par rapport aux grandes infrastructures types lignes à grande vitesse. Toutefois, écrivent les rapporteurs, « cet enjeu ne s’oppose en rien aux objectifs de liaison à grande distance ». Mais le rapport est clair : « réduire les inégalités territoriales en assurant de meilleurs accès pour les villes moyennes et les territoires ruraux » est une « priorité ».Troisièmement : les réflexions se sont faites en tenant compte d’un impératif : la « contrainte financière ». La commission a cherché à la fois à « rechercher prioritairement l’affectation la plus pertinente des fonds publics et à améliorer dans tous les secteurs la contribution liée à l’usage des infrastructures ».Il est à noter que la commission, dès le début du rapport, prévient qu’elle n’aborde pas la question des grands projets déjà actés et financés par des montages particuliers : le canal Seine-Nord-Europe, la ligne Lyon-Turin ou le métro du Grand Paris Express.Le rapport est construit autour de trois scénarios, en fonction des ressources dont bénéficiera l’Afitf : ces trois scénarios mobiliseraient respectivement 48 milliards d’euros sur vingt ans, ou 60 milliards, ou 80 milliards. Les auteurs du rapport ne cachent pas que le scénario n°2 (60 milliards) a leur faveur. Le premier scénario « conduirait à poursuivre au moins pour 5 ou 10 ans la pause décrétée sur les grands projets et (…) repousserait à 2050 l’ambition de les voir achevés ». Le scénario 3, qui obligerait à mobiliser autour de 4 milliards d’euros par an pour l’Afitf, permettrait une réalisation « au plus tôt » des grands projets. Mais les membres de la commission « s’interrogent sur la possibilité d’atteindre un tel niveau de dépenses ».En tout état de cause, la commission estime indispensable de procéder à d’importants investissements pour les transports urbains, pour « lutter contre la congestion routière et la pollution ». Elle estime qu’il faut consacrer d’urgence (sur cinq ans) 1,4 milliard d’euros à ce dossier : 800 millions pour « développer les pôles d’échange multimodaux et développer les transports en commun », 400 millions pour faciliter les cheminements pour la marche à pied et le vélo, et 200 millions d’euros pour « accompagner les innovations ».Concernant les villes moyennes et les territoires ruraux, la commission propose d’engager « 200 millions d’euros par an pendant dix ans » sur les crédits de l’État pour améliorer la desserte routière des territoires enclavés. Elle suggère aussi de réorienter des emprises ferroviaires « peu fréquentées » pour les transformer en voies réservées au vélo, au transport collectif ou aux véhicules autonomes.Autres priorités pistées par le rapport : certains grands projets de liaison ferroviaire entre métropoles « répondant aux enjeux du quotidien ». Sont citées les lignes Provence-Côte-d’Azur (Marseille-Toulon-Nice), Paris-Normandie, le tronçon Montpellier-Béziers de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. Concernant le grand projet du sud-ouest (GPSO), particulièrement attendu par de nombreux élus locaux, la commission se montre plus nuancée. Elle propose de « phaser » le projet, en commençant par la résolution des nœuds ferroviaires du nord de Toulouse et du sud de Bordeaux. Pour les autres phases (notamment Toulouse-Agen, Agen-Bordeaux, Bordeaux-Dax), ils ne sont envisagés qu’à bien plus long terme.La commission met également l’accent sur la résolution d’un autre nœud ferroviaire, celui de Lyon. Mais au-delà, il n’y aura probablement rien d’autre : « Les autres projets de lignes nouvelles ne paraissent pas devoir être étudiés de façon approfondie aujourd’hui. »En matière routière, la commission ne pointe que deux urgences, qui trouveraient une réponse relativement rapide dans le scénario 2 : le contournement Est de Rouen, et la liaison Toulouse-Castres.Reste à attendre la décision du gouvernement. Aucune date n’a été donnée, mais la ministre des Transports, Élisabeth Borne, a d’ores et déjà fait savoir que le gouvernement validait le principe des trois scénarios et qu’il trancherait entre ceux-ci.