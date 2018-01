Atlas de la biodiversité communale : 703 communes concernées

Édition du 24 janvier 2018

L’Agence française pour la biodiversité (AFB) vient de rendre publique la liste des projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à manisfestation d’intérêt (AMI) Atlas de la biodiversité communale qu’elle avait lancé en juillet dernier. Un atlas de la biodiversité communale (ABC) une « démarche qui permet à une collectivité locale de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel : en plus d’inventaires naturalistes, la démarche inclut également la sensibilisation et la mobilisation des élus et des citoyens et la définition de recommandations de gestion ou de valorisation de la biodiversité », explique l’ABF sur son site.L’objectif de cet AMI était d’apporter un soutien financier à 500 communes pour les aider à mettre en place une démarche ABC sur leur territoire. « 47 collectivités, soit 40 % des projets déposés, ont été finalement sélectionnées pour un financement global de 5 millions d’euros. Si l’objectif que l’AFB s’était fixé était de 500 ABC soutenus, la qualité des dossiers a conduit à en soutenir bien plus, puisque les dossiers retenus représentent 685 communes », annonce aujourd’hui l’Agence française de la biodiversité. Au total, l’AFB a reçu 113 dossiers représentant plus de 1 000 communes.En parallèle à cet appel à manifestation d’intérêt, l’AFB a travaillé avec les Parcs nationaux de France afin « d’identifier les communes volontaires pour démarrer un ABC sur leur territoire », précise par ailleurs l’agence qui annonce avoir sélectionné ainsi 18 communes supplémentaires.Sur les 47 dossiers retenus, 18 émanent de communes, 16 d’intercommunalités, 9 de parcs naturels régionaux et 4 de syndicats mixtes.Sur les 16 intercommunalités concernées, 9 sont des communautés de communes, 3 des communautés d’agglomération et 4 des métropoles, dont celles de Lille et Paris.Lancé en 2010 par le ministère de l’Environnement, le programme « Atlas de la biodiversité communale » est désormais soutenu par l’Agence française pour la biodiversité en partenariat notamment avec les DREAL et les DRIEE, France Nature Environnement, l’AMF et Régions de France, les Ecomaires, ou encore les Parcs nationaux de France et les Parcs naturels régionaux.