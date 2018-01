Patrick Ollier met en garde contre la « casse » de la métropole du Grand Paris

Édition du 23 janvier 2018

E.G.E.

La métropole du Grand Paris fête en ce début d’année son deuxième anniversaire, et déjà, son existence est remise en question ; d’où l’appel de son président, Patrick Ollier, à « ne pas casser ce qui marche » et ne pas modifier le périmètre de la métropole.Nombre d’élus, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, en tête, réclament un élargissement de la métropole, ou plutôt sa fusion avec la région ; le président de la République, Emmanuel Macron, devrait se prononcer vers la mi-février en annonçant les orientations d’un projet de loi réformant la métropole, ce qu’il a déjà repoussé à plusieurs reprises depuis plusieurs mois.« J’attends avec confiance la parole du président ; j’ai constaté lors de nos entretiens qu’il a conscience du fait métropolitain et qu’il fallait le reconnaître. Comment le faire, sinon en reconnaissant la métropole ? », qui « s’inscrit uniquement dans la zone dense continue » de l’agglomération parisienne, a avancé hier Patrick Ollier, en présentant ses vœux devant un parterre d’élus et d’acteurs économiques.« Il a fallu se battre » pour aboutir à une gouvernance partagée entre la droite, pourtant majoritaire, et la gauche ; « ce n’était pas facile de travailler avec 131 maires, et 209 élus métropolitains, mais nous y avons réussi en très peu de temps », a fait valoir le maire de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), élu à la tête de la métropole début 2016, en soulignant que la « presque totalité des délibérations ont été prises à l’unanimité », notamment la « difficile » adoption de l’intérêt métropolitain, le 8 décembre dernier.Il a rappelé à quel point il avait été difficile de mettre en place une métropole dont beaucoup ne voulaient pas, alors que la petite couronne parisienne abritait les dernières communes isolées de France. « Pendant 30 ans, on n’avait jamais réussi à vaincre les réticences ; maintenant, il y a une métropole qui prend des décisions, il faut la garder », a martelé Patrick Ollier.Le président de la MGP a notamment fait valoir le succès du concours d’urbanisme « Inventons la métropole du Grand Paris », qui devrait déboucher sur 7,2 milliards d’investissements et la création de 15 000 logements dont 3 000 sociaux.« Si le concours a eu un tel succès, c’est parce que les acteurs économiques nous ont dit que c’était l’échelle pertinente pour eux ; qu’il était plus facile de dialoguer avec un interlocuteur que 131 différents », a-t-il relaté.La métropole doit encore monter en puissance, a-t-il conclu, avec l’élaboration d’un Scot métropolitain, le plus grand de France, qui doit être adopté mi-2019 ; ou encore avec l’adoption d’un plan climat-air-énergie pour septembre prochain, et d’un plan de l’habitat et de l’hébergement pour la fin de l’année.