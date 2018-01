Édition du 23 janvier 2018

Action Logement annonce la production de 100 000 logements intermédiaires d'ici 2025

Action Logement (ex-1% Logement) a dévoilé ce matin sa stratégie pour produire à l'horizon 2025, 100 000 logements intermédiaires en France destinés aux salariés d'entreprises et ménages des classes moyennes, dont 80 000 en Ile-de-France via sa filiale in'li. « On estime les besoins en logement intermédiaire en Ile-de-France à quelque 160 000 logements : notre objectif est d'en faire la moitié », a expliqué à l'AFP le président d'in'li Benoist Apparu, ex-ministre délégué au Logement (2009-2012) et ex-député LR de la Marne (2007-2017).

« Nous allons changer de modèle : aujourd'hui nous vendons très peu de logements et nous en produisons aussi peu. Nous allons en produire beaucoup plus, en en vendant beaucoup plus », a-t-il ajouté.

Le but est d'aider à se loger en Ile-de-France, à proximité des bassins d'emploi et des transports, les salariés des classes moyennes et les jeunes actifs, aux revenus trop élevés pour avoir accès à un logement social, mais insuffisants pour accéder aux logements du marché libre, très élevés en zone tendue. Contraints de se loger loin de leur lieu de travail, ces ménages subissent des temps de transports de plus en plus longs (68 minutes en moyenne en Ile-de-France), voient leur pouvoir d'achat rogné par un loyer élevé et leur mobilité professionnelle réduite.

Produire 80 000 logements franciliens aux loyers inférieurs de 15 à 20 % en moyenne à ceux du marché privé, représente un investissement de 18 milliards d'euros, qui sera financé par les fonds propres d'in'li, des fonds apportés par des investisseurs, ainsi que de l'endettement bancaire et obligataire. Afin d'augmenter ses fonds propres, in'li prévoit notamment de vendre 30 000 logements de son parc (qui en compte 42 000, d'une valeur de 7 milliards d'euros) à ses locataires, sans donner « aucun congé de vente » à ces derniers, et en concertation avec les élus locaux.

Géré paritairement par le patronat et les syndicats de salariés, Action Logement collecte la Participation des employeurs à l'effort de construction (Peec), versée depuis 1953 par les employeurs du secteur privé non agricole, et affectée au financement d'actions dans le domaine du logement. (AFP)