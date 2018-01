Label « Ville active et sportive » : 113 nouvelles communes récompensées

Édition du 22 janvier 2018

Le label « Ville active et sportive » millésime 2018-2019 vient d’être décerné à 119 communes. Parmi elles, 113 sont nouvelles et rejoindront les 175 villes déjà récompensées lors du millésime 2017-2018 alors que six autres communes bénéficieront d’un laurier supplémentaire.Organisé par le ministère des Sports, l’Union Sport & cycle et l’Association nationale des élus en charge du Sport (Andes), ce label valorise les communes qui développent des politiques volontaristes pour promouvoir l’activité physique et sportive, sous toutes ses formes, et accessible au plus grand nombre.Sur les 151 candidatures présentées, le jury a remarqué « des orientations retenues par les communes, notamment les événements de promotion autour du sport-santé et du sport féminin ainsi que le caractère innovant des infrastructures sportives de proximité », selon le communiqué de presse des organisateurs.La cérémonie officielle de remise des prix se tiendra à Toulouse le 1er février en présence de Laura Flessel, ministre des Sports.Pour rappel, les dossiers sont évalués sur la base des équipements d’activité physique et sportive de la collectivité, les politiques d’incitation et de promotion d’activité physique et sportive ainsi que les infrastructures sportives ou à vocation touristique.Le label se décline en quatre niveaux de notation. Le premier concerne les communes proposant une initiative innovante et une offre d’activités physiques et sportives ; le deuxième reconnaît les communes disposant des critères du premier niveau qui gèrent et utilisent un parc d’équipements sportifs, sites et espaces de nature en adéquation avec l’offre de pratique sportive proposée ; le niveau 3 distingue les communes disposant des critères attribués au deuxième niveau qui proposent une offre diversifiée et innovante de pratique sportive, d’actions de citoyenneté en tenant compte des spécificités du territoire ; et enfin, le dernier niveau concerne les communes disposant des critères attribués au troisième niveau, dont la politique sportive s’inscrit dans une politique globale de la commune (nature, santé, mobilité, tourisme...) et qui soutiennent de nouvelles pratiques émergentes pour le développement et la promotion des activités physiques et sportives.