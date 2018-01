L’AdCF plaide pour une relance de l’investissement public local

Édition du 19 janvier 2018

C.N.

En 2018, « le premier cheval de bataille » de l’Assemblée des communautés de France (AdCF) sera la relance de l’investissement public local. « Les incertitudes de 2017 n’ont pas permis de relancer l’investissement public local. Notre commande publique n’a jamais été aussi faible », a ainsi déclaré mercredi dernier le président de l’AdCF, Jean-Luc Rigaut, à l’occasion des vœux de son association. Le président du Grand Annecy a appelé à ce que « tout soit mis en œuvre dans les meilleurs délais pour redynamiser la commande publique locale qui s’est effondrée depuis 2013 ». Selon le baromètre de la commande publique mis en place par l’AdCF et la Caisse des dépôts, depuis 2012, la commande publique a en effet chuté de 27 % et les travaux neufs, de 40 %.« Il faut arrêter les appels à projets permanents qui consistent à mettre en concurrence les territoires entre eux », a aussi demandé Jean-Luc Rigaut, appelant à une « définition des règles de l’investissement public ». Pour aider à la reprise, l’AdCF propose au gouvernement la signature de nouveaux contrats d’investissement entre l’Etat et les territoires. « Des contrats globaux donnant de la visibilité pluriannuelle aux acteurs locaux », a expliqué le président de l’AdCF.L’association demande également toujours la tenue « d’une grande conférence nationale des investissements publics » dans le prolongement de la CNT.Outre cette relance de l’investissement, l’AdCF plaide pour une meilleure cohésion des territoires et se dit favorable aux nouveaux contrats de territoire proposés par le gouvernement, s’insérant « dans une volonté de partenariat et de co-construction ».Cette traditionnelle cérémonie des vœux a aussi été l’occasion pour Jean-Luc Rigaut d’évoquer une conséquence pas forcément attendue de la fin du cumul des mandats. Depuis la disparition des députés ou des sénateurs-maires, le gouvernement et les parlementaires auraient ainsi plus tendance à s’adresser aux associations d’élus pour tout ce qui concerne les territoires.