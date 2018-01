La 15e édition du concours des entrées de ville est lancée

Édition du 17 janvier 2018

Sites & cités remarquables de France et la fédération Patrimoine-environnement viennent de lancer la 15e édition du concours national des entrées de ville et de reconquête des franges urbaines. Son objectif : distinguer les collectivités qui conduisent une ou des opérations exemplaires en matière de reconquête de franges urbaines et d’aménagement des entrées de ville.Organisé tous les deux ans, ce concours s’adresse aux collectivités de plus de 2000 habitants. Toutes les entrées de ville et tous les secteurs situés dans les franges urbaines sont concernés : les sites patrimoniaux en friche, les zones d’activités ou de commerce, les traversées d’agglomération et, plus généralement, les territoires périphériques qui souffrent d’un déficit d’identité urbaine et paysagère.« Seules les opérations finalisées ou dont une tranche suffisamment significative a été réalisée depuis moins de cinq ans, au moment du dépôt de la candidature, sont éligibles », précise Sites & cités remarquables de France sur son site. Il peut y avoir une seule ou plusieurs opérations qui expriment une vision cohérente du développement urbain.« Zones de transition, zones commerciales, zones d’activités, zones d’échanges circulatoires intenses, interfaces entre urbain et rural, les entrées de villes concentrent de grands enjeux d’aménagement, rappelle l’association. Ces espaces représentent pourtant un véritable enjeu pour l’évolution qualitative de nos villes et pour penser la ville dans sa globalité : liens centre-périphéries, commerces, déplacements, cadre de vie. Le renouvellement urbain s’impose pour les entrées de ville et nécessite une politique active de recherche et d’innovation. »Le dossier de candidature doit être présenté et déposé par la collectivité maître d’ouvrage urbain d’ici le 15 mai prochain.