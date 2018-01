24 territoires « présélectionnés » pour devenir des territoires « TIGA »

Édition du 16 janvier 2018

24 territoires lauréats viennent d’être préselectionnés pour être labellisés, in fine, Territoires d’innovation de grande ambition (TIGA) dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir. La liste des heureux élus a été rendue publique en début d’année par le Premier ministre. La plupart des porteurs de projets sont des grandes collectivités (métropoles de Lyon, de Rouen, de Strasbourg, etc), voire très grandes collectivités, à l’image des régions Nouvelle Aquitaine ou Occitanie.Les 24 territoires retenus avaient répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancé en mars 2016 et vont bénéficier, dès 2018, « d’un accompagnement et d’un appui financier en ingénierie de développement de projet pouvant aller jusqu’à 400 000 euros », précise le secrétariat général pour l’investissement (SGPI). Un soutien qui doit leur permettre « d’affiner leur projet de territoire et de préparer la réponse à l’appel à projets qui sera lancé mi-2018 », ajoute le SGPI. Cet appel à projets sera néanmoins « largement ouvert » à tous les projets portés par les territoires, qu’ils aient ou non participé à l’appel à manifestation d’intérêt.L’action Territoires d’innovation de grande ambition est dotée d’une enveloppe globale de 450 millions d’euros sur dix ans. Elle a « pour objectif final de sélectionner et d’accompagner un nombre limité de territoires d’intérêt national dans les étapes clés d’un projet de transformation destiné à améliorer la qualité de vie des habitants et d’augmenter la durabilité du territoire », précise encore le SGPI.Les projets sont portés par un consortium structuré d’acteurs publics, académiques, scientifiques et économiques mais également de représentants des habitants et des usagers des territoires concernés.