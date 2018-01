Dématérialisation de la commande publique : publication de la feuille de route jusqu’en 2022

Édition du 16 janvier 2018

Finalisé depuis le mois de mai dernier, le plan de transformation numérique de la commande publique (PTNCP) pour 2017 à 2022 vient d’être mis en ligne par la direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy.Elaborée en concertation avec tous les acteurs concernés à partir d'une consultation lancée en juillet 2015, puis d’une phase de co-construction à l’été 2016, cette feuille de route est destinée à faciliter cette transformation afin de permettre notamment le respect des échéances.La réforme du droit de la commande publique entrée en vigueur en 2016 fixe en effet au 1er octobre 2018 l’objectif d’une complète dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et du lancement d’une démarche d’Open Data sur les données essentielles des marchés publics et contrats de concessions.« Ce plan de transformation numérique de la commande publique a l'ambition de constituer la feuille de route partagée des cinq prochaines années de la dématérialisation des marchés publics », annonce la DAJ qui rappelle que la transformation numérique implique des évolutions de compétences, d’usages, d’organisation, et même de culture. L’objectif fixé à de ce plan est de permettre d’anticiper le plus possible les phases de cette transformation.Le plan est décliné en cinq axes d’intervention : gouvernance (gouvernance lisible et accompagnement des acteurs), simplification (simplification des usages et diminution de la charge administrative), interopérabilité, transparence et archivage électronique.Dans ce cadre, 19 actions ont été définies, dont sept apparues comme prioritaires, avec pour chacune un calendrier de mise en œuvre. Parmi les priorités, figure la mise en place d’une gouvernance nationale des évolutions dans les deux ans à venir.