Déchets d’ameublement : fusion des filières ménagère et non ménagère

Édition du 30 novembre 2017

Un décret et deux arrêtés publiés mardi au Journal officiel apportent plusieurs modifications au fonctionnement de la filière des déchets d’éléments d’ameublement (DEA). Il était temps dans la mesure où les agréments des éco-organismes arrivent à échéance le 31 décembre prochain.Le décret commence par officialiser la fusion de la filière ménagère et professionelle de ces déchets. Les élus n’avaient pas forcément envie de collecter, en plus des déchets d’ameublement des ménages, ceux des professionnels, qui représentent environ 10 % du total des déchets d’ameublement mais proportionnellement un coût de collecte plus important. Les représentants des élus avaient donc retoqué cet été le projet de décret lors de son examen par le Conseil national d’évaluation des normes (Cnen). Mais le gouvernement ayant promis aux élus d’être vigilant sur ce sujet lors de l’attribution des nouveaux agréments, le décret a été validé le 14 septembre lors de son second passage au Cnen.Le décret élargit par ailleurs le périmètre de ces déchets d’éléments d’ameublement aux produits rembourrés d’assise et de couchage, en clair couettes et coussins. Il liste également les conditions dans lesquelles les metteurs sur le marché sont tenus de reprendre leurs déchets d’ameublement et la façon dont ils doivent s’organiser pour remplir leurs obligations.L’un de ces arrêtés fixe le nouveau cahier des charges auquel doivent répondre les éco-organismes pour bénéficier d’un agrément. Le second arrêté précise les conditions dans lesquelles un metteur sur le marché peut récupérer lui-même ses déchets d’ameublement.Sachant qu’il sera difficile de signer les contrats entre les collectivités et les éco-organismes nouvellement agréés avant le 1janvier 2018, l’AMF a participé avec Eco-mobilier à la rédaction d’un avenant au contrat actuellement en vigueur permettant de préciser les conditions d’une extension de l’effet de ce contrat jusqu’au 30 juin 2018, le temps nécessaire pour les collectivités de signer le nouveau contrat qui prendra effet au 1janvier prochain.