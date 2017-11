Édition du 28 novembre 2017

Pour Annick Girardin, « pas question de revenir sur la surrémunération » des fonctionnaires dans les Outre-mer

« Dans ce gouvernement, il n'est pas question de remettre en cause la surrémunération » des fonctionnaires dans les territoires d'outre-mer, a assuré hier la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, sur Public Sénat. La surrémunération des fonctionnaires « est calculée avec deux éléments : le coût de la vie dans les territoires - la surrémunération a des taux différents selon les territoires-, mais aussi l'éloignement », a-t-elle expliqué.

Outre-mer, les fonctionnaires bénéficient d'une majoration de leur traitement brut, justifiée notamment par le différentiel de coût de la vie avec l'Hexagone, qui varie de 40 % (Guadeloupe, Guyane, Martinique) à 54 % (La Réunion).

Un audit de la Cour des comptes publié fin juin a préconisé de revoir les majorations de rémunérations et d'indemnités pour les fonctionnaires en poste outre-mer, jugées largement supérieures au surcoût de la vie dans ces territoires. En octobre, la Cour des comptes a une nouvelle fois mis en cause cette surrémunération pour les agents territoriaux, jugeant qu'elle ne correspondait « pas à des contraintes réelles dans la fonction publique territoriale mais pèse lourdement sur l’équilibre des comptes locaux ».

« Le gouvernement précédent avait travaillé sur le coût de la vie, il faut continuer à faire en sorte qu'il y ait d'avantage de possibilités de faire baisser les prix », a estimé hier la ministre. Mais « il faut accompagner le développement économique. La fonction publique a longtemps été une réponse dans les territoires d'outre-mer à l'absence de développement économique. On a fait du social ou de l'accompagnement à travers la Fonction publique », a-t-elle ajouté. (AFP)