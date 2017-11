Élus et gouvernement vont travailler à construire l'héritage territorial des JO 2024

Édition du 24 novembre 2017

Marie Bidault

« La question de l'héritage était le fil conducteur de la candidature Paris 2024 », a rappelé la maire de Paris, Anne Hidalgo, introduisant, mercredi, au Congrès des maires, un forum intitulé « JO 2024 : un héritage territorial à construire ». « Les dépenses mais aussi les recettes qui vont être générées doivent être utiles à la population. L'héritage territorial est la clef de la réussite des jeux, pour embarquer l'ensemble de la population française », a ajouté l'élue.« Les jeux constituent une opportunité incroyable tant économiquement que socialement », a souligné pour sa part la ministre des Sports, Laura Flessel, évoquant « un héritage matériel et immatériel à construire ». Il s'agit non seulement de « se saisir de l'élan des jeux pour faire de la France une nation plus sportive », mais aussi de soigner l'héritage matériel qui ne concernera pas uniquement Paris et la Seine-Saint-Denis. La ministre a annoncé le lancement d'un programme de labellisation de sites pour l'accueil des délégations via un appel à projets dès 2018. Lors des JO de 2012 en Grande-Bretagne, 600 sites avaient ainsi été identifiés. « Tout le territoire est une gigantesque base arrière pour que les athlètes puissent s'entraîner dans les meilleures conditions », a insisté la ministre.Dans les sites accueillant des compétitions olympiques, seuls 5 % des équipements seront construits, 95 % étant pré-existant ou temporaires. Mais constructions et rénovations sont particulièrement bienvenues en Seine-Saint-Denis, « le département le plus jeune de France et le plus sous-doté en équipements », a rappelé Séverine Levé, vice-présidente de l'EPT Paris Terres d'envol qui accueillera deux sites olympiques (badminton et volley) et 25 000 journalistes dans le centre de presse du Bourget. 4 000 d'entre eux seront hébergés sur le territoire dans un village média qui deviendra ensuite un quartier de 1300 logements. « Les JO sont un accélérateur du projet de territoire, ce que nous imaginions faire en 25 ans, nous allons le faire en 7 à 8 ans », a résumé de son côté Mohamed Gnabaly, maire de l'Ile-Saint-Denis, commune qui accueillera le village olympique.Au-delà de cet héritage matériel, l'héritage immatériel, et particulièrement le développement de la pratique sportive, passe par une association étroite avec l'Éducation nationale. Un label « génération 2024 » va voir le jour pour les écoles contribuant à développer la pratique sportive. Le Centre national pour le développement du sport (CNDS) a pour sa part créé dès 2017 une enveloppe spécifique d'une vingtaine de millions d'euros dédiée à l'héritage de Paris 2024 (actions de cohésion sociale, équipements de proximité...), enveloppe « héritage » qui sera reconduite en 2018, a annoncé sa directrice, Armelle Daam. Objectif : « que les JO concernent tous les territoires ». Un juste retour des choses : la mobilisation autour de la candidature Paris 2024, tant de l'AMF que des communes individuellement par leurs délibérations, ont été salués, mercredi, par Anne Hidalgo et Bernard Lapasset, co-président du Comité d'organisation des jeux de Paris 2024, comme un « argument fort » ayant conduit à la victoire.