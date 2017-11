100e Congrès de l’AMF : 1 500 maires reçus à l’Elysée

Édition du 17 novembre 2017

Emmanuel Macron recevra mercredi 22 novembre à l'Elysée environ 1 500 maires, à l'occasion du 100e Congrès des maires de France qui se déroule à Paris la semaine prochaine, « afin d'échanger avec eux et marquer l’importance de ce tissu d'élus de proximité et de confiance pour les Français », a annoncé l'Elysée.Les élus arriveront en deux vagues, à 20H00 et 21H00, et tout le Palais leur sera ouvert, salons et salle des fêtes. Une telle réception en l'honneur des maires est une première depuis Jacques Chirac, a précisé l'Elysée, ajoutant que l'événement se déroulerait hors presse.Emmanuel Macron prononcera le lendemain un discours en clôture du 100 e Congrès de l’AMF, porte de Versailles à Paris. Dans son discours, le chef de l’Etat devrait aborder la question des rapports entre l'Etat et les collectivités locales, particulièrement tendus en ce moment. Le président de la République a souhaité recevoir des maires « représentatifs de la diversité des territoires et des profils » des élus, explique l'Elysée.Emmanuel Macron souhaite renouveler cette opération chaque année afin de permettre au plus grand nombre de maires de venir à l'Elysée, a précisé la présidence.