Édition du 17 novembre 2017

Police de sécurité du quotidien : un questionnaire envoyé aux policiers et aux gendarmes

Comme le ministre de l’Intérieur l’avait annoncé, un questionnaire visant à recueillir l'avis des 250 000 policiers et gendarmes a été envoyé dans le cadre de la concertation sur la police de sécurité du quotidien (PSQ).

Les réponses au questionnaire mis en ligne mercredi sur l'intranet de la police et de la gendarmerie, « sont strictement anonymes », dit le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb en introduction. Les forces de l'ordre ont jusqu'au 30 novembre pour « faire part de (leurs) propres constats et proposer (leurs) propres solutions », précise le ministre.

La consultation porte sur six thèmes : la présence sur la voie publique, l'efficacité de l'action face aux infractions du quotidien, la confiance mutuelle entre la population et les forces de sécurité, la mobilisation des partenaires locaux, l'accès du public au service de la sécurité et l'adaptation à l'environnement local. Les forces de l'ordre doivent répondre à des questions à choix multiples. Elles disposent également de la possibilité de donner leur avis librement.

C’est le 28 octobre dernier, à La Rochelle, que le ministre de l'Intérieur a lancé « la grande concertation » sur cette police de sécurité du quotidien, présentée comme une « police sur-mesure ». C'est l'un des grands chantiers sécuritaires d'Emmanuel Macron, dont les premières expérimentations sont annoncées en janvier 2018 (lire Maire info du 30 octobre).

La consultation avec l'ensemble des acteurs (élus locaux, syndicats...) s'achèvera le 20 décembre et son bilan sera livré « dans les cinq jours » suivants.

La PSQ doit être expérimentée dans une quinzaine de sites début 2018. Une trentaine de villes se sont portées candidates notamment Lille, Lens, Roubaix, Toulouse ou encore Aulnay-sous-Bois.