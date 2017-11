Le taux d'absentéisme dans les collectivités a progressé de 28 % depuis 2007

Édition du 16 novembre 2017

E.Q.

Attendu chaque année depuis quinze ans par les décideurs des collectivités territoriales, le Panorama Sofaxis des absences pour raisons de santé présente cette année des évolutions. « Au delà des chiffres, nous avons voulu analyser les facteurs explicatifs des dynamiques d'absence pour agir en faveur de l'employabilité durable. C'est, en effet, au personnel de la fonction publique territoriale qu'il revient de porter les mutations engagées dans le secteur public », a confié hier Pierre Souchon, directeur du département ingénierie services chez Sofaxis à l'occasion de la présentation de l'édition 2017.Réalisé auprès de 428 000 agents territoriaux affiliés à la CNRACL et répartis dans 18 400 collectivités, le panorama englobe l'ensemble des arrêts de travail déclarés entre 2007 et 2016 et étudie toutes les natures d'arrêt (maladie ordinaire, maternité, longue maladie/longue durée, accident du travail). En 2016, le taux d'absentéisme, tous types d'arrêts confondus, a ainsi atteint 9,5 % contre 9,3 % en 2015 et a progressé de 28 % en neuf ans. Selon les résultats de l'étude, la durée moyenne des arrêts (37 jours), le nombre d'arrêts (71 pour 100 agents employés) et la proportion d'agents absents au moins une fois dans l'année (44 %) sont d'une grande stabilité en 2016 comparé à 2015. En revanche, les arrêts pour accident de travail enregistrent 53 % de hausse depuis 2007.En 2016, la maladie ordinaire a représenté, à elle seule, près de la moitié du taux d'absentéisme (46 %), plus de huit arrêts sur dix (84 %) et les trois quarts des agents absents (75 %). 22 % de ces arrêts ont eu une durée de 1 à 2 jours et 59 % une durée inférieure à 7 jours.« Les conséquences des arrêts courts et répétés pour maladie ordinaire sont importantes en termes de désorganisation des services, de report de la charge ou de la non-exécution des tâches. Et donc aussi sur la performance du service rendu à l'usager », a observé Pierre Souchon.La gestion de l'absentéisme demeure un enjeu fort de maîtrise des coûts pour les employeurs territoriaux, qui supportent tout ou partie du salaire des agents absents et les frais médicaux en cas d'accident. D'autant que le panorama laisse apparaître des différences selon la taille de la collectivité en termes de durée moyenne d'arrêt et de fréquence. Ainsi, « plus l'effectif est important, plus la fréquence des arrêts augmente ». La gravité des arrêts présente, elle, une tendance inverse.En 2016, les absences ont représenté pour les employeurs 2 099 euros en moyenne par agent (+1,6 % en un an) tous risques confondus. « Dans les cas d'accidents du travail, la durée de prise en charge n'étant pas limitée, le coût maximum ne peut être déterminé », précise l'étude.Outre les coûts directs, l'impact des coûts indirects, notamment ceux « relatifs à la désorganisation, à la gestion des absences et à la dégradation du service rendu aux usagers » ne doit pas être négligé.Face au vieillissement des effectifs territoriaux (près de 47 ans d' âge moyen en 2015), à la part croissante des agents de 60 ans et plus et du profil des territoriaux (47 % en filière technique), les auteurs de l'étude préconisent d'actionner des leviers RH différenciés selon les tranches d'âge. Les caractéristiques des absences ne sont pas les mêmes, révèle le panorama, selon l'étape de la carrière professionnelle.