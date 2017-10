Première baisse du nombre d'allocataires du RSA depuis huit ans en 2016

Édition du 27 octobre 2017

Les départements ont attribué 4,2 millions de prestations d'aide sociale en 2016, une diminution de 1,3 % en un an, due notamment à la première baisse depuis 2008 du nombre d'allocataires du RSA, selon une étude de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) publiée hier.Avec près de 2 millions de prestations, le nombre d'aides à l'insertion (RSA principalement, ainsi que contrats aidés et revenu de solidarité outre-mer) a diminué de 4,3 % en un an, précise la Drees. Le nombre d'allocataires du RSA a diminué de 4,4 % à 1,85 million, « dans le cadre de l'amélioration conjoncturelle du marché du travail », note l'étude.Le nombre d'aides aux personnes handicapées a en revanche continué de progresser (+3,1 %), avec 519 000 prestations dont la prestation de compensation du handicap (PCH), tout comme les mesures d'aide sociale à l'enfance (+2,1 % à 332 000). Les enfants suivis dans le cadre d'actions éducatives à domicile sont quasiment aussi nombreux (49 %) que ceux placés en familles d'accueil ou établissements par l'Aide sociale à l'enfance (ASE).Les aides consacrées aux personnes âgées ont été stables (+0,6 %), avec 1,4 million de prestations. L'allocation personnalisée à l'autonomie (APA), versée aux personnes résidant à domicile ou en maison de retraite, en constitue les neuf dixièmes. Cette étude prend en compte la France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte).