Code de la rue : des fiches pédagogiques du Cerema

Édition du 20 octobre 2017

F.L.

« Suite à la demande de plusieurs collectivités », le Cerema vient de publier une série de fiches pédagogiques très utiles destinées à être largement diffusées par les collectivités, sur les nouvelles règles du Code de la route en ville.Zones 30, zones de rencontre, contresens cyclables, cédez-le-passage cyclistes… le Code de la route a largement évolué ces dernières années pour tenir compte, notamment, des usagers les plus fragiles. De nombreux automobilistes qui ont obtenu leur permis de conduire il y a plusieurs années (ou décennies) ne connaissent toujours pas bien ces règles. Les fiches du Cerema leur sont destinées. Elles sont déclinées en deux versions (téléchargeables gratuitement) : une version « flyer » recto-verso au format A5, et un PDF recto seul, destiné notamment à être intégré dans une publication municipale.Neuf fiches ont été réalisées. Elles détaillent par exemple la signification du panonceau « cédez le passage cycliste » qui permet aux vélos de passer au feu rouge ou le fonctionnement des contresens cyclables, qui se développent très rapidement dans les villes. Dans chaque fiche, le Cerema revient sur « les réflexes à adopter » depuis la mise en place de ces nouvelles règles. Car si celles-ci sont loin d’être largement connues, il manque justement à bien des automobilistes les « réflexes » qui permettent d’éviter les accidents. Exemple typique : dans une rue à sens unique, veiller à rouler le plus à droite possible en sachant qu’un vélo peut à tout moment apparaître en sens inverse. Ou encore, on sait que lorsque les automobilistes coupent une rue qu’ils savent être en sens unique, et donc où le risque de voir déboucher une voiture par la droite est nul, ils ne ralentissent souvent pas, voire, par habitude, ne regardent même pas. Or, désormais, un vélo peut parfaitement arriver par la droite si la rue est dotée d’un contresens cyclable ! Il y a donc toute une nouvelle batterie de réflexes comportementaux à acquérir.Parmi les autres fiches : la zone de rencontre, introduite dans le Code de la route en 2008, n’est toujours pas très connue des automobilistes. Sans trottoirs et limitées à 20 km/h, ces zones visent à partager la voirie entre piétons, voitures et transports collectifs. Les piétons y sont libres de circuler au milieu de la voirie et sont prioritaires sur tous les véhicules sauf les tramways.Autres fiches disponibles : le sas cycliste, le chevauchement autorisé de ligne blanche pour doubler un cycliste, la nouvelle amende à 135 euros pour stationnement très gênant, ou encore les zones 30.Le Cerema précise qu’il est possible de commander des « exemplaires déjà imprimés auprès des correspondants Une voirie pour tous du Cerema », mais sans préciser le coût de la démarche.