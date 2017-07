Délivrance de visas accélérée et attente réduite aux aéroports pour soutenir le développement touristique

Édition du 27 juillet 2017

Le Premier ministre a présenté hier, lors d’un premier comité interministériel du tourisme la feuille de route du gouvernement pour relancer le tourisme en France. Lors de cette réunion, « première étape d’une méthode », Edouard Philippe a annoncé les deux premières décisions qu’il a prises : la délivrance de visas plus rapide et un temps d’attente réduit aux aéroports.En priorité, le gouvernement a annoncé sa volonté d'étendre la capacité de délivrance des visas en 48 heures, à partir du 1er novembre, à 10 nouveaux pays : la Russie, l'un des principaux pays émetteur de touristes en France mais aussi la Thaïlande, les Philippines, le Cambodge, le Laos et la Birmanie, ainsi que l'Indonésie et l'Inde où le dispositif doit permettre de répondre à la demande croissante de touristes. « Cela nous permettra de faire valoir nos atouts pour des pays qui constituent un réservoir de touristes ne demandant qu'à venir plus vite, plus facilement et plus souvent dans notre pays », a dit Edouard Philippe.La seconde mesure annoncée hier est « d’atteindre un objectif d’un délai de temps d'attente maximum à la police aux frontières dans les aéroports de 30 minutes pour les ressortissants européens et de 45 minutes pour les autres ressortissants à compter du 1er janvier prochain ». Le Premier ministre a également annoncé une réflexion « sur un certain nombre d’investissements nécessaires pour le développement des stations balnéaires ou des stations de montagne dans le grand plan d’investissement qui est prévu » .Edouard Philippe, qui réunissait hier autour de lui ce premier conseil interministériel du tourisme, a d’ores et déjà fixé la date du second au « 19 janvier prochain ». D’ici là, le ministre en charge du tourisme, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, aura à organiser « des conseils de pilotage, sujet par sujet, problème technique par problème technique, enjeu par enjeu », a précisé le Premier ministre. Ce dernier a également insisté sur « la mobilisation complète du gouvernement », le développement touristique étant selon lui « l’affaire de la totalité du gouvernement, et même l’affaire de la totalité de la sphère publique et des acteurs économiques ». Hier, une dizaine de ministres concernés, de la Culture aux Transports en passant par l'Economie, le Numérique ou encore l'Intérieur, entouraient le chef du gouvernement.L'objectif du gouvernement pour maintenir la France à la première place des destinations touristiques mondiales est d'atteindre 100 millions de touristes internationaux à l'horizon 2020 et de prolonger la durée moyenne de leur séjour sur le territoire. Il envisage aussi 50 milliards de recettes issues de la dépense touristique à l'horizon 2020, contre 40 milliards aujourd’hui. Edouard Philippe a enfin rappelé que le secteur touristique représente 8 % du PIB de la France et 2 millions d'emplois directs et indirects.Jean-Yves Le Drian avait annoncé le 10 juillet qu'il tablait sur une croissance de la fréquentation touristique de la France de 5 à 6 % en 2017, soit 88 à 89 millions de touristes.