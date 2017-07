Logement : les OPH organisent une journée consacrée aux problématiques dans les zones détendues

Édition du 27 juillet 2017

La fédération des Offices publics de l’habitat (OPH) organise, jeudi 7 septembre, de 10 à 17 heures, une journée nationale consacrée à « une meilleure adaptation des politiques du logement aux territoires détendus ». Un rendez-vous qui se tiendra à l’Espace du Centenaire à Paris et qui sera l’occasion de présenter les propositions émises par la fédération et une quinzaine de directeurs généraux d’offices pour rendre les missions des OPH en zones détendues « à la fois plus aisées, mieux financées et plus sécurisées ».Un groupe de travail avait en effet été constitué, début 2017, suite notamment à la publication par la fédération des OPH de son étude sur « La recomposition du parc social en territoires détendus ».Durant la matinée, une table ronde sera organisée sur le thème de la prise en compte des besoins de ces territoires, en présence notamment de Patrice Vergriete (sous réserve), maire de Dunkerque, de Bruno Arbouet, directeur général d’Action Logement, et de Marianne Laurent, directrice des prêts et de l’habitat de la Cour des comptes.L’après-midi, une autre table ronde sera consacrée à la question de la rénovation urbaine en territoires détendus avec la présence de Frédérique Macarez, maire de Saint-Quentin, Nicolas Grivel, directeur général de l’Anru, et Catherine Aubey-Berthelot, directrice générale de la CGLLS. Une dernière table ronde portera sur les interventions des OPH dans les centres anciens dans les territoires détendus. Seront présents pour en débattre, Michel Simon, maire de Cahors, Blanche Guillemot, directrice générale de l’Anah, Alain Villard, directeur général de Drôme aménagement habitat et Marianne Laurent.La clôture des inscriptions (obligatoires) est prévue mardi 29 août.