François Baroin seul candidat à sa succession à la tête de l'AMF

Édition du 21 juillet 2017

François Baroin, sénateur-maire de Troyes est le seul candidat à sa succession à la présidence de l'Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, dont les instances seront renouvelées en novembre prochain lors du 100 e congrès de l’association qui se tiendra du 21 au 23 novembre Porte de Versailles à Paris. La date finale de dépôt des candidatures à la présidence de l’AMF avait été fixée à mercredi et il fallait recueillir 12 parrainages auprès des membres des instances de l'association pour se présenter.Président de l'AMF depuis novembre 2014, François Baroin se représente « afin de porter avec force, enthousiasme et responsabilité la voix des maires de France et des présidents d'intercommunalité », selon sa profession de foi rendue publique par l’association. Dans ce texte, François Baroin rappelle les événements marquants de ces trois dernières années pour l’AMF et notamment la mobilisation des maires, le 19 septembre 2015, contre les baisses de dotations annoncées par l’ancien gouvernement. « Cette grande mobilisation que nous avons portée dans tout le pays pour rappeler le rôle irremplaçable de nos communes nous a permis d’alerter l’opinion publique et a porté ses fruits. En effet, lors du Congrès de juin 2016, nous avons obtenu un allègement significatif de l’effort supplémentaire qui nous était demandé sur les dotations », écrit François Baroin. Selon lui, « la tâche s’annonce encore immense » après l’annonce du nouvel effort budgétaire demandé aux collectivités.François Baroin annonce par ailleurs qu'il renoncera à la rentrée à son mandat de sénateur de l'Aube pour se « consacrer totalement à son mandat de maire qui demeure » pour lui « le plus bel engagement au service direct de nos concitoyens ». François Baroin est maire de Troyes depuis 1995.Rappelons que l’interdiction du cumul des mandats entrera en vigueur pour les sénateurs en octobre prochain. Ce qui veut dire qu'il leur sera désormais impossible d'exercer un mandat exécutif local. Une mesure déjà effective depuis mardi dernier à l'Assemblée nationale où il n'y a plus de député-maire.L’AMF a mis en ligne sur son site les listes pour l’élection de son bureau et de son comité directeur ainsi que la profession de foi de François Baroin.