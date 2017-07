Jeux olympiques : 4 197 collectivités ont adopté la motion de soutien à la candidature de Paris

Édition du 19 juillet 2017

Alors que la ville de Paris est désormais assurée d’organiser les Jeux olympiques et paralympiques, soit en 2024 ou en 2028, 4 197 communes et intercommunalités ont adopté une motion de soutien à sa candidature pour 2024.La semaine dernière, les communes de Beaumont-en-Veron (37), Fontpedrouse (66), Gironcourt-sur-Vraine (88), Le Soler (66), Montfermier (47), Rousset (13), Saillagouse (66), Saint-Bressou (46), Saint-Priest-en-Jarez (42) et Valleres (37) ont encore adressé leur motion de soutien à l'AMF.A l’occasion de son 99e Congrès des maires et présidents d’intercommunalités de France, qui s’est déroulé l’an passé, l’association avait en effet pris une délibération de soutien à la candidature de Paris pour les Jeux olympiques de 2024 en faisant adopter une motion (lire Maire info du 2 juin 2016). Celle-ci a donc été reprise depuis par une multitude de collectivités.« Le soutien des territoires est une condition majeure à la réussite de ce projet qui pourrait permettre à la ville de Paris de faire renaître, un siècle après l’édition de 1924, l’engouement et la réussite de cet évènement », estime l’AMF.Le CIO a entériné, mardi dernier, le principe d’une double attribution des Jeux olympiques d’été 2024 et 2028 à Paris et Los Angeles. Reste une inconnue qui ne devrait pas être levée avant la désignation officielle, le 13 septembre à Lima, au Pérou : l'ordre d'attribution des Jeux. Même si, selon les observateurs, Paris semble avoir une longueur d'avance pour 2024 puisque Los Angeles a entrouvert la porte, début juin, à l’organisation de ceux-ci en 2028.