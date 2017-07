La presse territoriale s’est largement renouvelée depuis les dernières élections municipales

Édition du 4 juillet 2017

C.N.

Depuis les dernières élections municipales, deux tiers des magazines des collectivités locales ont changé de formule et la moitié des collectivités indiquent que des changements sont en encore à l’étude ou en cours, selon une enquête de Cap’Com dont les premiers résultats ont été rendus publics hier.Avec 150 millions d’exemplaires tirés par an, la presse territoriale « pèse d’un poids économique indéniable », rappelle Cap’Com en préambule de son étude. Et d’avancer quelques chiffres comme celui du chiffre d’affaires annuel qui avoisine les 200 millions d’euros ou encore les quelque 8 000 emplois (une moyenne de 2 équivalents temps plein par collectivité) générés par cette presse territoriale.Plus de 95 % des communes de plus de 5 000 habitants et 91 % des intercommunalités éditent un journal régulier destiné à l’ensemble des habitants. Une moyenne de 6,8 numéros par an. Ni les contraintes budgétaires, ni le développement d’internet n’ont réellement affecté la parution de ces magazines : 97 % des collectivités disposant d’outils numériques pour informer leurs habitants continuent en effet d’éditer un journal papier. Alors qu’elles étaient 54 % en 2011 à éditer plusieurs publications papier, 46 % des collectivités continuent également de le faire aujourd’hui.Côté budget, les communes de 5 000 à 20 000 habitants consacrent en moyenne 28 000 euros par an à leur presse territoriale, contre une moyenne de 90 000 euros pour les communes de plus de 20 000 habitants et les intercommunalités.L’enquête de Cap’Com révèle aussi que cette presse s’est largement renouvelée depuis les dernières élections municipales de 2014. Ainsi, deux tiers des publications ont mis en place une nouvelle formule et près d’un quart a changé de nom. Par ailleurs, un quart des collectivités envisagent de modifier le contenu rédactionnel de leur publication dans les trois prochaines années.L’articulation entre les publications municipales et intercommunales reste toutefois embryonnaire. Moins d’un quart des journaux municipaux fait systématiquement une place à l’information intercommunale et guère plus d’un tiers des publications intercommunales relaye des informations communales, souligne enfin Cap’Com. La totalité des résultats de l’enquête devrait être rendue publique en septembre prochain.