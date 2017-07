Renouvellement urbain : les Jéru 2017 se tiendront les 5 et 6 juillet à La Villette

Édition du 30 juin 2017

La sixième édition des Journées nationales d’échanges des acteurs du renouvellement urbain (Jéru) se tiendra les 5 et 6 juillet à la Grande halle du parc de La Villette à Paris. Organisées tous les trois ans par l’Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru), ces journées auront, cette année, comme fil rouge « Tous mobilisés pour transformer les quartiers ». Elles ont été repensées afin d’être dorénavant « 100 % participatives » pour les 1 500 personnes attendues.Cette édition se veut, avant tout, un « évènement de partage » où les acteurs du renouvellement pourront notamment évoquer ce qui a marché ou pas dans le premier Programme national pour la rénovation urbaine (PNRU) et engager des réflexions sur le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) qui vient de démarrer avec la signature début 2017 de deux conventions pluriannuelles et une dizaine prévue d’ici début 2018 (dont 116 protocoles validés pour les 200 quartiers nationaux). Cette édition des Jéru a donc pour vocation d’être « un lieu d’échanges et de réflexion prospective au service du NPNRU », selon l’Anru.Elle débutera mercredi 5 juillet, en début d’après-midi, avec plusieurs ateliers « très concrets basés sur des expériences de terrain » sur les thèmes de « la mixité et le lien logement-emploi dans les quartiers prioritaires de la ville », « l’immobilier à vocation économique », « rénovation urbaine et marketing territorial », etc. qui se prolongeront le lendemain. Deux plénières auront lieu les mercredi (« Du PNRU au NPNRU ») et jeudi après-midi (« Raconter les quartiers ») ainsi que trois grands débats prospectifs tout au long de la journée de jeudi. Le premier évoquera l’Anru+, le deuxième se demandera « si pour le NPNRU aussi tout se jouait à l’école ? » alors que le dernier s’intéressera aux territoires « détendus ».Par ailleurs, sept pavillons-forum déclineront autant de thématiques (cohésion sociale, innovation et ville durable, qualité urbaine, architecturale et paysagère, marketing territorial, international, développement économique et attractivité ainsi que les projets co-construits). Ils proposeront toutes les 30 minutes des retours d’expérience des territoires, suivis d’échanges en direct entre les différents participants. Des collectivités d’Europe et des start-up présenteront également leurs bonnes pratiques et leur savoir-faire. Enfin, les différents acteurs du renouvellement urbain pourront rencontrer 40 start-up sous le format de speed-meeting ou en rencontre libre.